Soria inaugura el domingo el II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC

Sábado, 13 Diciembre 2025 08:56

Soria se convertirá del 15 al 16 de diciembre en punto de referencia nacional en innovación alimentaria con la celebración del II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un encuentro que reunirá a investigadores de los principales institutos del vinculados al ámbito agroalimentario.

El Foro será inaugurado oficialmente por la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, junto a la directora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA-CSIC), Cristina Óvilo, el vicerrector del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (Uva), José Luis Ruiz Zapatero, y el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

Como antesala del evento, el domingo 14 de diciembre se celebrará el Living Lab “Soria y CSIC: innovación agroalimentaria desde la ciudadanía y la ciencia”, abierto a instituciones, empresas y público general previa inscripción en este enlace.

Tendrá lugar de 18:00 a 19:30 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño, y se plantea como un espacio de diálogo para generar propuestas sobre el futuro del sector agroalimentario en la provincia.

En él participarán representantes de la UVa, el Ayuntamiento de Soria, FOES, la Asociación Soriana Tierras del Cid, empresas del sector, el CSIC y la Unidad Asociada Agrolab de Alimentos Saludables, entre otros actores clave.

El Foro arrancará el lunes 15 de diciembre en el Salón de Actos del Campus Duques de Soria (UVa), donde se celebrará una intensa jornada de trabajo estructurada en sesiones temáticas.

Tras la ponencia inaugural de Isabel Medina (IIM-CSIC), la Sesión 1: Alimentación y Salud reunirá a expertos del INIA, IPLA, IG, CIAL, CEBAS, ICTAN, ICVV e IATA, que presentarán avances en nutrición, microbiota, compuestos funcionales y nuevos desarrollos tecnológicos con impacto en la salud pública.

La tarde estará dedicada a la Sesión 2: Calidad y Seguridad Alimentaria, moderada por la investigadora Amparo López (IATA-CSIC). En ella se abordarán cuestiones como la detección de contaminantes, la evaluación de riesgos, la seguridad microbiológica y los nuevos enfoques para garantizar la calidad integral de los alimentos. Paralelamente, durante toda la jornada se celebrará una sesión de pósteres y un almuerzo de networking.

El martes 16 de diciembre se abrirá con la ponencia sobre convocatorias de I+D en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, a cargo de Marisa Écija (VRI-CSIC).

A continuación, la Sesión 3: Sostenibilidad, propondrá un recorrido por líneas de investigación centradas en economía circular, reducción de residuos, eficiencia en procesos y uso de recursos naturales.

Participarán investigadoras de distintos centros del CSIC, incluida Eva Guillamón, del Centro para la Calidad de los Alimentos (CCA, INIA-CSIC) de Soria, quien presentará resultados de la Unidad Asociada Agrolab, junto con expertos procedentes de diversos centros de investigación del CSIC a nivel nacional.

La clausura del encuentro correrá a cargo de Eva Balsa, coordinadora del Área Global Vida del CSIC, y de Juan Luis Arqués, vicedirector de Investigación del INIA-CSIC.

Tras el cierre oficial, los asistentes realizarán una visita al Centro para la Calidad de los Alimentos.

El II Foro de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC está organizado por el INIA-CSIC, con el apoyo del Área Global Vida del CSIC, y coordinado por un comité científico integrado por especialistas de toda España.

La inscripción es gratuita y está abierta a la comunidad investigadora, empresas del sector, estudiantes avanzados y profesionales de la industria alimentaria.

Para participar en el Living Lab del día 14 de diciembre es necesario inscribirse previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/dmuYEcrWW6hVy4dZ8