El I Festival de Literatura Infantil de Soria se cierra con valoración positiva

Sábado, 13 Diciembre 2025 08:51

El I Festival de Literatura Infantil, La Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil ha valorado de forma positiva la primera edición del Festival de Literatura Infantil desarrollado en Soria durante esta semana.

El Ministerio de Cultura, la Universidad de Valladolid, la Dirección Provincial de Educación de Soria y la propia Asociación de Amigos del Libro han colaborado en esta primera edición en la que se han desarrollado en Soria diferentes actividades, especialmente orientadas a los estudiantes de todos los niveles educativos, aunque también se han programado actos en librerías; con la presencia de numerosos escritores populares como Beatriz Osés, Ricardo Gómez, Estrella Ortiz, Mar Benegas o Mónica Rodríguez.

Soria ha sio escenario, igualmente, de sesiones de narración oral, espectáculos teatrales en torno a libros infantiles, conciertos o dinámicas muy especiales en edificios singulares como el Mercado Municipal.

Además, el público ha podido visitar tres exposiciones: 40 años de Amigos del Libro / 40 años de Literatura infantil, que resume la trayectoria de esta agrupación; 50 números de la revista LAZARILLO y Andersen; un viaje por España, que es un homenaje con el que se conmemoran los 150 años del fallecimiento del autor danés..