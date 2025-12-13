Martínez sitúa al femenismo como "un pilar" central de su proyecto político para Castilla y León

Sábado, 13 Diciembre 2025 16:14

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha situado al feminismo como “un pilar” central de su proyecto político para Castilla y León, “en las políticas públicas, en los presupuestos, en las instituciones, en la organización y en el comportamiento diario”.

Así lo ha señalado, en una semana marcada en el PSOE por los casos de acoso sexual denunciados por militantes, momentos antes de participar en la Asamblea Extraordinaria del PSOE de Soria, donde ha incidido en que los cambios sociales se hacen realidad “mediante las políticas públicas”.

“El cambio estructural no se hace solo desde los partidos, se hace desde las instituciones. Desde gobiernos que crean servicios públicos, que refuerzan la red de cuidados, que protegen a las víctimas, que garantizan derechos reproductivos, que aseguran igualdad salarial, que abren oportunidades laborales y que no recortan las políticas de igualdad”, ha remarcado.

Además, ha explicado que, gobernar Castilla y León desde el feminismo significa transformar la realidad cotidiana de las mujeres, especialmente de aquellas del mundo rural.

“Significa cuidados, empleo digno, autonomía económica, servicios públicos, protección frente a la violencia y corresponsabilidad real. Significa igualdad entre mujeres y hombres, pero también igualdad territorial, igualdad de oportunidades y dignidad”, ha señalado.

“Ante el machismo no cabe la tibieza: cabe la acción. Ante la nada, no cabe la resignación: cabe gobernar”, ha remachado Martínez en un discurso en el que ha vuelto a reivindicar la necesidad de que la sociedad de Castilla y León se atreva al cambio “profundo” que necesita.

“Castilla y León tiene derecho a quedarse, a crecer y a decidir su futuro”, ha reiterado.