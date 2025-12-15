Adolfo Sainz es reelegido presidente de CONFERCO

Lunes, 15 Diciembre 2025 13:28

La Asamblea General de la Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) ha renovado su confianza en el soriano Adolfo Sainz para un nuevo mandato de cuatro años al frente de la organización.

La Asamblea, celebrada el pasado 10 de diciembre en Zamora, ha renovado, además, la Junta de Representantes de la Confederación que contará con Andrés Sánchez Hernández (presidente de FAEC Ávila) como vicepresidente 1º y Enrique Sancho González (vicepresidente de FEC Burgos) como vicepresidente 2º.

Junto a ellos, Antonio Flórez Pérez (secretario de AESCO Salamanca) será el tesorero-contador, mientras que Miguel Soria Ceña (secretario de FEC Soria) desempeñará el cargo de secretario.

La continuidad del liderazgo de Sainz llega en un momento especialmente crítico para el sector, marcado por una contracción sostenida del tejido empresarial y por la necesidad de activar nuevas palancas de competitividad.

Quinta generación de comerciantes, Sainz (Soria, 1969) acumula una sólida trayectoria en el plano comercial y asociativo.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza y en Sociología y Ciencias Políticas por la UNED, ha estado vinculado al asociacionismo desde 1999.

Actualmente preside también FEC Soria y forma parte del Comité Ejecutivo de FOES como vocal de Comercio.

Su reelección refuerza una línea de gobernanza orientada a la modernización del comercio de proximidad y a la defensa de su importante papel para la economía regional y para el mundo rural.

En estos últimos años, Sainz ha conseguido que se hable de la situación del comercio y de la crisis que atraviesa y se ha mostrado reivindicativo con las administraciones, a las que reclama medidas concretas para mitigar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la pérdida de comercio local.

Durante su primer mandato, Sainz ha impulsado varios proyectos tractores.

Entre ellos destacan el Convenio de colaboración entre CONFERCO y la Universidad de Valladolid, orientado al desarrollo de iniciativas de investigación e innovación aplicadas al comercio, la creación del Observatorio de Comercio de Castilla y León, que monitoriza la evolución socioeconómica del sector gracias a la alianza entre la Fundación Universidad de Valladolid, la Junta de Castilla y León y CONFERCO y la organización del I Congreso de Comercio con la Junta de Castilla y León, celebrado el pasado mes de mayo.

Sainz ha defendido el comercio como “un sector estratégico para la economía regional, que aporta más del 10 por ciento del PIB y cumple una función esencial en el mundo rural, no solo económica sino también como servicio comunitario”.

Su visión para los próximos cuatro años pasa por reforzar la competitividad del comercio de proximidad y devolverle el peso histórico que ha tenido en la configuración de pueblos y ciudades, impulsar la digitalización del sector, entendida como un canal adicional de venta que complementa, pero no sustituye, la experiencia presencial, y consolidar la colaboración institucional y el análisis estratégico, para anticipar tendencias y ofrecer respuestas adaptadas a la realidad demográfica y territorial de Castilla y León.

Tras cohesionar las distintas asociaciones que integran CONFERCO, la reelección de Sainz abre una nueva etapa orientada a impulsar el asociacionismo y activar soluciones de alto impacto en un entorno complejo, con un foco claro: asegurar que el comercio de proximidad siga siendo una pieza clave del desarrollo socioeconómico de la Comunidad.

En 2024 Castilla y León registró 31.365 empresas activas dedicadas al comercio (21,1% del total), de las que 19.822 pertenecían al comercio minorista.

Entre 2021 y 2024 la comunidad ha experimentado una pérdida del 5,6% del conjunto de empresas, con descensos aún más acusados en comercio (–11,3%) y comercio minorista (–10,6%). La contracción supera la media nacional y refleja el impacto del envejecimiento, la despoblación y un crecimiento turístico moderado.

El Índice de Comercio Minorista muestra, sin embargo, dinámicas mixtas: la cifra de negocios crece un 2,4% desde 2021, frente al 7% de España, pero desde marzo de 2025 comienzan a superarse los niveles pre pandemia, una señal de reactivación gradual y sostenida.

En materia de empleo, el comportamiento del sector destaca por su resiliencia. La ocupación en comercio minorista aumenta un 3,4% en Castilla y León (frente al 6,3% nacional), un dato especialmente relevante dado que el crecimiento del empleo supera al de las ventas, evidenciando el esfuerzo de los negocios por preservar equipos en contextos de baja tracción comercial.

En paralelo, la afiliación total en comercio al por mayor, menor y reparación de vehículos registró 140.205 afiliados medios en noviembre de 2025, frente a los 141.737 de 2021. El comercio minorista continúa siendo la actividad con mayores pérdidas de autónomos: en noviembre de 2025 el descenso fue de 83,55 afiliados (–0,34%), situándose en 24.541 autónomos.

Creada en 1989, la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) está formada por nueve organizaciones que representan al sector de las nueve provincias de la Comunidad.