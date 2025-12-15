El torrezno de Soria pondrá nuevo récord de facturación en 2025

Lunes, 15 Diciembre 2025 14:50

Torrezno de Soria volverá a batir de nuevo sus propios registros. Cerrará 2025 con un nuevo incremento en su facturación.

Samuel Moreno, presidente de la Asociación de Fabricantes del Torrezno de Soria, ha avanzado que el año ha ido bien para este producto agroalimentario soriano.

El director técnico de la marca Juanjo Delgado ha puesto cifras a esta valoración, asegurando que la asociación de fabricantes del torrezno de Soria superará los 4.000.000 kilógramos vendidos “con creces”.

“Vamos a tener un crecimiento similar al de los últimos años. Sigue todavía creciendo la producción. Este año vamos a superar los 4 millones de kilogramos vendidos aunque todavía no hay cifras cerradas. Son previsiones”, ha reiterado.

Samuel ha asegurado que el producto ha seguido ampliando mercados.”Seguimos de moda, seguimos trabajando con cocineros de grandes restaurantes, nos siguen poniendo en muchos sitios. ¡Bendito sea Dios! ¡Qué siga así, y que no cambie!!, ha resaltado.

En 2024 logró acercarse a los cuatro millones de kilos de producción, alcanzando entonces la cifra más alta de la historia, con 3.802.549,54, todavía como Marca de Garantía.

Esta cifra superó en un 30,04 por ciento a lo producido en 2023 (2.924.162,09), que ya fue otro año de récord.

Los números demuestran que la Marca de Garantía es imparable y la venta de Torrezno de Soria sigue rebasando todas las cifras antes alcanzadas.

El total acumulado de la producción de la Marca de Garantía al cierre de 2024 desde que se puso en marcha en 2013 fue de 18.075.691,53 kilos de panceta certificada y que, sumados los kilos vendidos durante 2025, se superarán los 22.000.000 kilos.

El mes de octubre de 2024 el mejor del año pasado y de la historia de la Marca de Garantía en cuanto a producción (380.629,50), seguido de cerca por los meses de noviembre y julio (347.899,09 y 342.914,63 kilos respectivamente), demostrando que los meses de verano y el otoño son especialmente positivos para la venta de Torrezno de Soria.

En cuando al registro de etiquetas, 2024 también fue el mejor año de la historia de la Marca, alcanzando las 4.160.500 unidades

Pertenecen a la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria: La Hoguera, Cárnicas Sierra de Toranzo, Moreno Sáez, Cárnicas Llorente, La Despensa, Embutidos Caba, Tierras del Burgo, Embutidos Almenar, D’María Productos Artesanos, Industrias Cárnicas Villar y Cárnicas Hermanos Giaquinta.