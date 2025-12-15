ASAJA Soria participa en manifestación agraria convocada por el campo europeo

Lunes, 15 Diciembre 2025 16:02

Miembros de ASAJA Soria, con su presidenta Ana Pastor y el comité ejecutivo a la cabeza, participarán el próximo 18 de diciembre en Bruselas, en la manifestación agraria convocada para defender una PAC con presupuesto propio.

Será la primera vez que el campo europeo, en su conjunto, se movilice en Bruselas para enviar un mensaje claro a las instituciones comunitarias: basta de decisiones alejadas de la realidad agraria cuando están en juego la agricultura y la seguridad alimentaria europeas.

La movilización tiene como eje central la defensa de una PAC con presupuesto propio, estructura en dos pilares y carácter común, frente a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que plantea un fondo único que pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE.

También se abordarán otras reivindicaciones clave como una política comercial justa, la incertidumbre que generan acuerdos con terceros países y una simplificación normativa real.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la agricultura será “un elemento central” en el próximo periodo presupuestario, que incluirá una “dotación mínima” de apoyo a la renta, que los países podrán complementar.

Pero al sector no le convence después de que el pasado verano trascendieran los planes de la UE para elaborar el futuro presupuesto europeo (Marco Financiero Plurianual 2028-2034) en el que la PAC "desaparece" porque queda diluida y todos los fondos van en el mismo paquete: las ayudas al campo se medirán en cada país con las de cohesión, política social, emigración, gestión de fronteras, seguridad interior...

Los recortes se traducen en un 18 por ciento menos de fondos para España (casi 900 millones menos al año).

La manifestación comenzará a las 12 horas desde el Boulevard Roi Albert II y recorrerá de forma estratégica las sedes de las tres principales instituciones comunitarias: la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo.

Durante aproximadamente tres horas y media, miles de agricultores y ganaderos de 40 organizaciones agrarias de 25 países de la Unión Europea harán oír su voz en el epicentro del poder europeo.