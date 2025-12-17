El Campus de Fútbol y Multideporte San Esteban de Gormaz, volcado con la comarca

Miércoles, 17 Diciembre 2025 08:44

El 11 de diciembre, se ha llevado a cabo la tercera edición la 'Gala Concurso de Ideas Emprendendoras' de la Asociación Tierras del Cid, en la que ha participado el Campus de Fútbol y Multideporte San Esteban de Gormaz.

Su fin es reforzar el emprendimiento joven de la villa ribereña, por ello, reunió a más de 150 estudiantes de procedentes de los institutos Santa Catalina y La Rambla de San Esteban de Gormaz y Burgo de Osma, respectivamente, que presentaron proyectos de mejoras en el medio rural, movilidad sostenible entre otras, los cuales fueron valorados por UVa Campus de Soria, Caja Rural, Cámara de Comercio y Cocreanet.

Por su lado, Lucía Romero, directora del Campus de Fútbol y Multideporte SEG, se encargó de moderar la mesa redonda de deportistas de élite sorianos llamada 'Deporte, superación y oportunidades desde Soria' para hacer ver a los alumnos las ricas posibilidades que ofrece la provincia para el desarrollo deportivo y personas.

En ella participaron los atletas Daniel Mateo y David Pineda, la judoca Vanesa Palomar, Sergio Romero de motocross, las badmintonistas Ana y Natalia Sanz y el ciclista "Selu" Gómez.

Lucía explicaha explicado que desde hace tiempo el Campus tenía la idea de poder organizar una tertulia deportiva y, como están en contacto con TSCID, surgió esta colaboración, por la cual están muy agradecidas.

"Nos parece importantísimo y espectacular este tipo de proyectos para jóvenes ribereños, son nuestro futuro. Siempre hemos querido aportar nuestro granito de arena y, esta vez, hemos podido hacerlo de una manera diferente", ha comentado Romero.

El Campus de Fútbol y Multideporte San Esteban de Gormaz, a pesar de que está comenzando, en su segunda edición este verano logró reunir a cerca de un centenar de participantes en las dos semanas de su realización.

Su objetivo es afianzar este proyecto para dar un servicio a los más pequeños de la zona rural de la Ribera y, cómo dicen, "por qué no, ampliar en número y en eventos".