El PSOE pide reactivar proceso de concentración parcelaria de Langa de Duero

Jueves, 11 Diciembre 2025 12:45

El PSOE de Soria ha urgido a la Junta de Castilla y León a reactivar y culminar de manera prioritaria el proceso de concentración parcelaria de Langa de Duero II (Regadío), un procedimiento iniciado por el Ayuntamiento en el año 2007 y que, casi dos décadas después, sigue sin resolverse.

“No se pueden entender estos ritmos. Han pasado dieciocho años desde que el Ayuntamiento solicitó este proyecto y la Junta continúa sin ponerlo en marcha definitivamente”, han denunciado en un comunicado los socialistas añadiendo que “como vemos en todos los proyectos de la Junta y de Fernández Mañueco en esta provincia son décadas lo que necesitan para su puesta en marcha”.

La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural insta a la Junta a cumplir cinco compromisos esenciales:

Reactivar y culminar de forma prioritaria el proceso de concentración parcelaria de Langa de Duero II.

Garantizar financiación suficiente para ejecutar todas las infraestructuras necesarias: caminos rurales, redes de riego y señalización de fincas.

Coordinar la actuación con la modernización del regadío del Canal de Ines y Eza, aprovechando inversiones ya realizadas.

Facilitar la participación activa de los propietarios afectados, con transparencia y acompañamiento técnico durante todo el procedimiento.

Emitir informes periódicos a las Cortes sobre el grado de ejecución y los beneficios socioeconómicos del proyecto.

Además se subraya que la comarca “no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades por la inacción del Gobierno autonómico”, especialmente cuando la concentración parcelaria es la condición imprescindible para ejecutar inversiones de modernización del regadío que ya han demostrado su eficacia en otras zonas del Canal de Ines y Eza.

“Langa de Duero lleva esperando desde 2007. No hablamos de un trámite nuevo ni complejo: hablamos de una petición clara, formal y legítima del Ayuntamiento que la Junta ha dejado dormir en un cajón”, han reprochado desde el PSOE.

“Modernizar el regadío es vital para garantizar competitividad, sostenibilidad y futuro en el sector agrario de la Ribera del Duero soriana. Lo que está fallando son los plazos de siempre: los del PP y la Junta”, ha reiterado.

Asimismo la propuesta insiste que culminar este proceso permitiría reorganizar la propiedad, aumentar la eficiencia productiva, reducir costes y situar a la comarca en igualdad de condiciones respecto a otras zonas que sí han sido modernizadas.

“La Junta tiene la obligación de actuar ya. Lo contrario es condenar a los agricultores de Langa a seguir en situación de desventaja", ha censurado.

El Grupo Socialista ha mostrado su confianza en que la proposición sea atendida y recuerda que la ciudadanía “merece instituciones que cumplan, no gobiernos que eternizan los procedimientos”.

El proceso afecta a 482 hectáreas, aportadas por 225 propietarios repartidos en 1.229 parcelas, correspondientes a las zonas de Vega del Salcedo, Canal de Ines, Zona Vieja y Canal de Zuzones.