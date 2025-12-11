Diputacion analiza "en detalle" evolución de principales servicvios y programas sociales en Soria

Jueves, 11 Diciembre 2025 11:44

La Diputación de Soria ha celebrado la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad para analizar en detalle la evolución de los principales servicios y programas sociales de la provincia durante 2025.

En el mismo se incluye el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Servicio de Teleasistencia, el Plan Provincial sobre Adicciones, los programas de Igualdad y Prevención, el Programa de Inclusión, el Programa de Mayores y Dependencia y las Prestaciones Económicas de Urgencia Social, con el fin de reforzar la atención a personas mayores, dependientes, familias vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión.

En relación con el Servicio de Ayuda a Domicilio, financiado por la Gerencia de Servicios Sociales con 3.249.220,70 euros, y con un presupuesto total de 5.800.000 euros en 2025, la Comisión ha revisado la situación de los 932 titulares a fecha 1 de diciembre.

La empresa que presta el servicio desde agosto de 2024 es Senior Servicios Integrales.

El Servicio de Teleasistencia, financiado al 100% por la Gerencia de Servicios Sociales alcanza los 1.295 titulares a 30 de octubre de 2025.

Los datos por CEAS evidencian una prestación consolidada y que responde en un corto plazo desde la solicitud hasta la instalación del dispositivo.

La Comisión ha analizado también el Plan Provincial sobre Adicciones, financiado por la Junta de Castilla y León con 41.748,20 euros, Durante 2025 se han desarrollado múltiples acciones. El total de participación directa asciende a 461 personas.

Se ha destacado la coordinación con centros educativos, servicios sociales y entidades locales, así como la ejecución progresiva de las actuaciones previstas en el III Plan Provincial.

En el ámbito de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, se han ejecutado numerosas actividades que suman una participación muy significativa en toda la provincia, como actuaciones del 8M, conferencias; conciertos; club de lectura online; talleres de coeducación infantil; talleres de sexualidad saludable ; actuaciones musicales; exposiciones, talleres de salud femenina y suelo pélvico; talleres de fotografía y audiovisuales; talleres de salud mental y autocuidado en femenino; cuentacuentos; actividades del 25N; sesiones de creación musical contra la violencia de género o el proyecto “Mujer, salud y calidad de vida”.

En Familia, dentro del Programa ‘Convivencia e integración familiar’, han participado 1000 personas.

En cuanto al Programa de Inclusión, se han desarrollado talleres con una participación total de 221 personas, todos ellos orientados a promover hábitos de vida saludables y mejorar el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.

Dentro del Programa de Mayores y Dependencia, se han ejecutado actividades que suman cientos de participantes en toda la provincia. consolidando un programa que lucha contra la soledad no deseada y refuerza el envejecimiento activo en la provincia.

La diputada de Servicios Sociales también ha informado que el autobús ‘Soria Te Emplea’ ha generado la creación de siete puestos de trabajo.

Finalmente, se han presentado los datos de las Prestaciones Económicas de Urgencia Social, con 125 ayudas concedidas entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2025, por un importe total de 128.670 euros, destinadas a cubrir necesidades básicas como alimentación, suministros energéticos, alquiler, cuidados personales, enseres básicos y otros conceptos.

Entre las cifras más destacadas se encuentran, 52 solicitudes de alimentación, 77 de suministros energéticos, 59 de pago de alquiler, 50 de cuidados personales, 15 de otros conceptos y 8 para gastos farmacéuticos, distribuidas entre todos los CEAS de la provincia, con especial incidencia en Almazán, Ribera, Zona Sur y Pinares Norte.