Convocada vigilia por los más de 16.000 niños asesinados en Palestina

Jueves, 11 Diciembre 2025 07:25

El Movimiento Ciudadano por la Paz de Soria volverá a concentrarse mañana viernes, 12 de diciembre, para denunciar el genocidio que continúa sobre el pueblo palestino.

Mañana viernes 12 de diciembre a las 7 de la tarde, en la Plaza de las Mujeres, es la concentración para denunciar el genocidio sobre el pueblo palestino que sigue mientras los medios se silencian y las redes sociales borran las pruebas de imágenes y voces contra el genocidio.

El viernes se realizará una velada para recordar a todas las personas y en especial, esta vez, a los niños y niñas palestinas.

En el acto está previsto leeer los nombres de niños y niñas palestinos asesinados/as y se pondrán velas en denuncia al exterminio.

Según los datos del Ministerio de Salud de Gaza, fuente de la que se han extraído estos nombres, de octubre de 2023 a octubre de 2025, más de 16.000 niñas y niños de entre 0 y 15 años han sido asesinados.

Esta cifra sólo responde a los cuerpos que han sido identificados.

Miles de ellos todavía se encuentran bajo los escombros y enterrados en fosas comunes.

El Movimiento Ciudadano por la Paz de Soria ha denunciado la hipocresía de estas fechas, las palabras huecas en un momento en que Gaza, Cisjordania, Jerusalén, Sudán y muchos otros pueblos del mundo son exterminados ante la imposibilidad de poner freno a las políticas genocidas de EEUU e Israel y la mayoría de Estados que no toman medidas para cumplir con el derecho internacional