La Asociación de Amigos de Villaciervitos también sube el Belén

Lunes, 15 Diciembre 2025 07:24

Los integrantes de la Asociación de Amigos de Villaciervitos han colocado el Belén en La Peñalta, situado a 1.253 metros de altitud.

Desde el año pasado la mañana del segundo domingo de diciembre se ha marcado como tradición en las agendas de los integrantes de esta asociación y todo aquel que ha querido unirse con la subida del portal de Belén a La Peñalta, este año ha sido la segunda vez que se realiza.

Además como novedad en la tarde se ha procedido al encendido de un "impresionante" árbol realizado de cuadrados de ganchillo o "crochet" confeccionado por los socios y no socios de dicha asociación culminando el día con una gran chocolatada de la que han disfrutado mayores, jóvenes y niños.

Ha sido un día lleno de brindis, villancicos e ilusión para dar la bienvenida a las navidades de 2025