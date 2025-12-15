La Asociación de Amigos de Villaciervitos también sube el Belén
Los integrantes de la Asociación de Amigos de Villaciervitos han colocado el Belén en La Peñalta, situado a 1.253 metros de altitud.
Desde el año pasado la mañana del segundo domingo de diciembre se ha marcado como tradición en las agendas de los integrantes de esta asociación y todo aquel que ha querido unirse con la subida del portal de Belén a La Peñalta, este año ha sido la segunda vez que se realiza.
Además como novedad en la tarde se ha procedido al encendido de un "impresionante" árbol realizado de cuadrados de ganchillo o "crochet" confeccionado por los socios y no socios de dicha asociación culminando el día con una gran chocolatada de la que han disfrutado mayores, jóvenes y niños.
Ha sido un día lleno de brindis, villancicos e ilusión para dar la bienvenida a las navidades de 2025