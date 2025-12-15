Ganadores del Campeonato Internacional de Becadas en Garray

Lunes, 15 Diciembre 2025 07:16

El Campeonato Internacional de Becadas, organizado por la Amicale Internationale des Clubs de l'Épagneul Breton (AICEB) y el Club Español del Épagneul Breton, ha reunido este fin de semana en Garray a los mejores perros europeos de esta raza en la disciplina.

La organización ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Garray, la Diputación de Soria y numerosos colaboradores, lo que ha permitido desarrollar el campeonato en condiciones óptimas.

Gracias a este esfuerzo, participantes y visitantes han disfrutado de una experiencia única, descubriendo la riqueza natural y cultural de la zona.

El mejor perro del concurso ha sido el español Barbadun Linux, mientras que la mejor hembra ha sido la francesa Snipe du Bois des Écrivains, y en la categoría de equipos la victoria ha recaído en Italia.

En esta competición no hay abatimiento del animal: los perros localizan la becada respetando siempre el vuelo del ave.

Más allá de los resultados, el campeonato se ha convertido en un espacio de convivencia e intercambio de experiencias entre criadores y aficionados europeos, demostrando valores como la deportividad y el respeto por la naturaleza