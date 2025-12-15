El Numancia pierde comba con el líder Segoviana, a falta de recurso frente al Fabril

Lunes, 15 Diciembre 2025 08:28

El Numancia vuelve a distanciarse de la cabeza de la clasificación, tras la victoria de la Gimnástica Segoviana y su derrota frente al filial del Deportivo, pendiente de la posible aceptación de un recurso por alineación indebida.

El equipo de Iñaki Bea ha regresado en la décimo quinta jornada a la victoria frente al Orense (2-0), lo que le consolida como líder del grupo I de Segunda RFEf, con 31 puntos.

Segundo es el Fabril, tras su victoria en Los Pajaritos (1-2), con 28 puntos, a falta de la resolución de la posible alineación indebida de uno de sus futbolistas en la segunda parte, que podría cambiar los números.

El filial del Real Oviedo, el Vetusta, es tercero, con 27 puntos, los mismos que el Numancia, tras empatar sin golesen su visita al campo del Salmantino.

El Bergantiños es quinto, con 26 puntos, tras ganar a domicilio al Lealtad (0-1).

La sexta plaza, con los mismos puntos, es para el Real Ávila, tras ganar 2-1 al filial del Burgos.

En el resto de la jornada se han registrado además los siguientes resultados. El Langreo ha vencido a domicilio al Sámano (1-2); Valladolid B y Racing Cantabria han empatado a uno; el Coruxo ha ganaddo en casa del Marino de Luanco (1-2) y la Sarriana y el Atlético Astorga no han pasado del empate sin goles.

Pendientes de alineación indebida

El Fabril recuperó este sábado sus mejores sensaciones. Remontó en casa de uno de los favoritos para el ascenso, el Numancia, gracias a los goles de David Domínguez y Bil Nsongo (1-2). Sin embargo, un error burocrático con Hugo Torres podría poner en duda los tres puntos del filial del Dépor, según ha publicado la prensa gallega.

El colegiado del encuentro ha reflejado en el acta, en el capítulo de incidencias lo ocurrido.

“Se hace constar en acta que el jugador del RC Deportivo Fabril nº3, D. Hugo Torres Fernández, ha sido añadido en el apartado de alineaciones una vez finalizado el partido. Nos hemos dado cuenta de este hecho junto al delegado del CD Numancia, D. Daniel Lagunas Escribano, que nos lo comunica en el vestuario arbitral. Este jugador ha entrado al terreno de juego en el minuto 67 tras sustituir a un compañero de su equipo. Debido a esta situación, llamamos al delegado del RC Deportivo Fabril, D. Antonio Garda Añón para que acuda al vestuario. Una vez le explicamos lo sucedido, nos comunica que fue un olvido por su parte y que pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente”, se puede leer en el acta publicada en la web de la RFEF.

El C.D. Numancia decidirá este lunes si da el paso y presenta el correspondiente recurso ante los órganos competentes de la Federación Española de Futbol.

El equipo soriano ha calificado “de libro” la alineación indebida del filial del Deportivo.

El Fabril dio una convocatoria oficial de 19 jugadores entre los que no estaba Hugo Torres con el dorsal 3, quien saltaba al césped en el minuto 67.

Con su inclusión en el final del encuentro, la convocatoria del Fabril sería de 20 jugadores, uno más de los permitidos.

Si los órganos disciplinarios de la RFEF le dieran esta semana la razón al Numancia el partido se lo darían ganado a los soriano por 3-0. Con ello, sumaría tres puntos, y se iría a 30 puntos, a uno del líder Gimnástica Segoviana, y se los restarían al Fabril.