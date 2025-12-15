ASPACE Soria organiza Mercado Navideño Solidario en el centro de la ciudad

Lunes, 15 Diciembre 2025 09:20

Usuarios del taller de empleo de ASPACE Soria, junto con voluntarios y familias de la entidad, han organizado un Mercado Navideño Solidario con el objetivo de recaudar fondos para apoyar la labor que desarrolla la asociación.

El mercadillo tendrá lugar el 22 y 23 de diciembre, en horario de 11:00 a 14:00 horas, y se ubicará en los soportales de El Collado número 27, en pleno centro de Soria.

Las personas que se acerquen podrán encontrar una amplia variedad de productos, como juegos, centros de acebo y artículos navideños y distintos adornos típicos de estas fechas, todos ellos elaborados o seleccionados con un fin solidario.

Asimismo, se podrán adquirir los calendarios de 2026, elaborados este año por la asociación con la colaboración de Tierraquemada, AFOMIC y la Diputación de Soria.

Aspace Soria ha agradecido en un comunicado al Ayuntamiento de Soria su predisposición y apoyo, facilitando siempre un espacio para el desarrollo de las actividades organizadas por la asociación.

Además, para hacer más agradable la visita y combatir el frío, ASPACE Soria ofrecerá chocolate caliente a las personas asistentes.

La entidad ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa solidaria y a colaborar con ASPACE Soria, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.