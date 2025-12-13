El Fabril deja helado al Numancia en Los Pajaritos (1-2)

Sábado, 13 Diciembre 2025 21:04

El Numancia ha vuelto a pegarse un tiro en el pie cuando soñaba con culminar la remontada en la clasificación con el liderato. El Fabril, filial del Deportivo, se ha llevado los tres puntos de Los Pajaritos.

Había sido una semana de reconocimientos para el Numancia de Ángel Rodríguez tras su contundente victoria en Orense, ante un rival que lleva imbatido desde septiembre, y cerrar la jornada a sólo un punto del líder Gimnástica Segoviana. Pero en el deporte, dice un refrán, los halagos debilitan y, otra máxima, los errores se suelen terminar pagando. Así fue esta tarde en Los Pajaritos.

El Numancia ha entrado mejor al partido pero el filial del Deportivo se ha terminado imponiendo en el juego y en oportunidades.

Parecía que otra vez el equipo gallego se iba a tener que conformar con el empate, como en las dos jornadas anteriores, pero apareció Bil Nsongo, a falta de cuarto de hora para el fi nal, para romper el pequeño gafe de las últimas semanas.

El entrenador del filial deportivista, Manuel Pablo, ha confeccionado un once condicionado por varias bajas obligadas y reforzó el centro del campo con la entrada de Garrio, que no evitó dos errores graves que condicionaron el partido.

En el primero, Vilela apareció en el último momento como salvador tras un fallo de Aarón Sánchez en una disputa con Álex Gil.

Pero en el segundo no apareció nadie. En un córner botado al corazón del área pequeña, Hugo Ríos no fue capaz de impactar con el balón en una salida forzada condicionada por un bloqueo de un rival. El cuero rebotó en Vilela y le quedó muerto al goleador numantino Jony para que marcara a placer. El Numancia se ponía en ventaja.

El Numancia aprovechó uno de los regalos del Fabril, pero el filial no hizo lo propio en el área rival tras un malentendido entre la defensa y el portero.

Dipanda remató contra Joel Jiménez en el mano a mano y Fabi, algo forzado, mandó el balón por encima del larguero cuando tenía la portería toda para él.

Después de este comienzo de partido, el filial blanquiazul consiguió hacerse poco a poco dueño del juego. Subió el ritmo y llegaron las ocasiones. Fabi se empeñó en buscar el golazo desde la frontal con varios intentos y Domínguez estuvo a punto de marcar tras una bonita jugada combinativa entre Mario Hermo y Dipanda.

Pero como no podía ser de otra forma en esta primera mitad, el empate del Fabril llegó en otro error grosero. Esta vez fue Javier Bonilla quien resbaló ante un despeje de Iker Vidal en largo. Domínguez lo aprovechó para controlar un balón complicado con la planta del pie y definir con un toquecito con la zurda.

Con el empate, el Fabril siguió inclinando el campo y mostrando personalidad para combinar. Sin embargo, no todo eran facilidades, ya que el Numancia encontró una vía de escape en la defensa blanquiazul. El equipo local martilleó por su banda derecha, con Álex Gil y las subidas de Marcos Fernández, al lateral Iker Vidal y a un Aarón Sánchez que tampoco pudo ser una solución en la ayuda.

Por ahí estuvo a punto de llegar el 2-1, en un centro del lateral Marcos Fernández cabeceado por Jony al larguero. Un susto para terminar un primer acto con dominio blanquiazul, pero condicionado por las desconexiones de ambos.

La segunda mitad comenzó como acabó la primera.

Con centro desde la derecha, esta vez de Álex Gil, y con testarazo de Jony, que se impuso a Vilela aunque su remate se fue fuera.

Álex Gil también probó un disparo cruzado a la hora del encuentro antes de ser sustituido.

Manuel Pablo ya había introducido pólvora en el campo con la entrada de Bil Nsongo y Mané por Dipanda y Fabi.

Sin embargo, el equipo coruñés perdió la fluidez y el protagonismo que exhibió en los primeros 45 minutos.

El empate en Los Pajaritos ya no parecía tan mala idea a falta del último cuarto de hora de partido, aunque el entrenador canario todavía tenía otro as bajo la manga: Nájera.

Ahora sí, el Fabril ya tenía a Bil y Nájera en el campo, sus dos máximos goleadores.

Y ese olfato no es casualidad.

Bil Nsongo, pocos días después de su buen debut con el primer equipo, se convirtió en el héroe en Los Pajaritos a base de insistencia en una jugada que pudo ser gol antes hasta en dos ocasiones.

Vilela se encontró un balón muerto a la salida de una acción a balón parado, pero el central remató al muñeco. Mané recogió el cuero antes de que saliera por la línea de fondo y volvió a meter el balón en el área pequeña para el remate de Pablo Cortés. Joel Jiménez sacó otra mano salvadora, pero a la tercera fue la vencida y Bil Nsongo se adelantó a su par para rematar a placer y dejar helado a la afición rojilla, que volvía a encajar un resultado que no esperaba.

Ficha técnica.

Numancia: Joel Jiménez; Marcos Sánchez, Carlos Gutiérrez, Ian Olivera, Javier Bonilla; Néstor (Alberto, m.69), Moustapha, Cristian Delgado; Álex Gil (Juancho, m.65), Jony (Dani García, m.69) y Hugo Matos (Jannick Buyla, m.78).

Fabril: Hugo Ríos; Mario Hermo, Vilela, Aarón Sánchez, Iker Vidal (Hugo Torres, m.68); Garrido, Estévez; Domínguez (Nájera, m.76), Manu Ferreiro (Pablo Cortés, m.76), Fabi (Mane, m.63); y Dipanda (Bil Nsongo, m.63).

Goles: 1-0, m. 3: Jony. 1-1, m.29: Domínguez. 1-2, m.77: Bil Nsongo.

Árbitro: Antonio Ramírez (c. catalán). Amonestó a Moustapha y Jannick Buyla, por el Numancia; y a Domínguez, Pablo Cortés y Garrido, por el Fabril.

Estadio: Los Pajaritos. Más de dos mil aficionados en las gradas.