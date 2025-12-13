El Royo acoge jornada final de iniciativa pionera en bioeconomía circular forestal

Sábado, 13 Diciembre 2025 21:27

El Salón de Actos del Ayuntamiento de El Royo ha acogido esta semana la Jornada Final del proyecto europeo BIOCOMFOREST, un encuentro en el que se han dado a conocer los principales resultados de esta iniciativa centrada en la valorización de los restos forestales mediante soluciones de bioeconomía circular.

El acto ha contado con la presencia de Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria; José Antonio Lucas, jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León; Raúl Gómez, alcalde de El Royo; el equipo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia de la Universidad de Valladolid capitaneados por Mercedes Sánchez Báscones; Fernando Tapias, responsable de Calidad Ambiental; y una veintena de vecinos que han querido formar parte de esta jornada.

Han comenzado las intervenciones Latorre y Gómez, quienes han destacado la importancia de proyectos como BIOCOMFOREST para el desarrollo sostenible del medio rural y la correcta gestión de los recursos naturales.

Ambos han detsacado además el papel de la colaboración entre administraciones, Universidad y tejido local como clave del éxito del proyecto.

Durante la jornada, las investigadoras Mercedes Sánchez Báscones y Elisa Herrero de San Luis, han expuesto los objetivos, el desarrollo y los resultados obtenidos a lo largo del proyecto.

Entre ellos, se ha puesto especial énfasis en la puesta en marcha de la planta de compostaje y las oportunidades que esta infraestructura ofrece para la gestión sostenible de los restos vegetales y

forestales del monte, como una alternativa sostenible frente a la quema.

El programa ha incluido también la participación de Jorge Jiménez, presidente de la Asociación Micológica de El Royo (AMER), quien ha abordado el papel del sector micológico y su vinculación con el territorio, y ha explicado de manera detallada la importancia del Centro Micológico Municipal para el proyecto.

A continuación, ha tomado la palabra Alfredo del Campo Torrejón, ingeniero redactor del informe de Evaluación de Impacto Ambiental de la planta de compostaje, quien ha explicado las garantías ambientales que tiene este proyecto.

Posteriormente, ha itnervenido José Antonio Lucas, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que ha analizado el marco normativo y los retos actuales en la gestión de restos vegetales, destacando la necesidad de soluciones innovadoras y sostenibles como las planteadas en BIOCOMFOREST.

La jornada ha concluido con una visita al Centro Micológico y a la Planta de Compostaje, donde los asistentes han podido conocer de primera mano las instalaciones y el funcionamiento de los sistemas desarrollados en el marco del proyecto.

BIOCOMFOREST se consolida así como un ejemplo de innovación aplicada al medio rural, demostrando que la gestión sostenible de los recursos forestales puede generar beneficios ambientales, económicos y sociales, y contribuir a fijar población en el territorio.

Más información del proyecto en la web: www.biocomforest.com



