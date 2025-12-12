La Junta presenta proyecto para consolidar ermita de la Monjía, con un millón de euros

Viernes, 12 Diciembre 2025 13:08

El consejero de Cultura, Turismo y Deprote, Gonzalo Santonja, ha presentado en Fuentetoba el proyecto para consolidar el antiguo convento de la Monjía, reconocido como BIC, para el que se ha previsto una inversión superior al millón de euros.

Santonja ha visitado junto al alcalde pedáneo de la entidad local de Fuentetoba, Luciano Hernández, el antiguo convento de La Monjía, recientemente adquirido por esta entidad local menor para su recuperación.

Esta ermita, situada en un lugar pintoresco muy cerca del nacimiento del río Golmayo, en un entorno de gran interés, fue declarada Bien de Interés Cultural en abril de 2024.

Por la antigüedad de su estructura, por su valor como enclave religioso, y también por los acontecimientos históricos que allí sucedieron se otorgó la protección de la Ley de Patrimonio Cultural como Monumento.

En su interior, el templo albergaba el objeto más preciado de Fuentetoba, la Virgen de Valvanera, la patrona local. Cada 30 de agosto se realizaba el traslado procesional de la Virgen desde allí hasta la Iglesia de Fuentetoba.

Y el día 8 de septiembre en romería se devolvía la imagen a su morada en la Monjía.

También al día siguiente, 9 de septiembre, se celebraba en ella una misa de difuntos. Debido al estado de conservación en que se encontraba el inmueble, desde el año 2023 esta procesión no se podía realizar.

El consejero ha insistido en “la necesidad de reflexión y de búsqueda de nuevas fórmulas de gestión para nuestro patrimonio cultural. Por ello, debemos considerar la responsabilidad de todos frente a la necesidad de cuidar nuestros bienes desde una óptica moderna, de sostenibilidad en la intervención pública y de búsqueda de fórmulas de concertación institucional”.

En este sentido, ha reconocido el trabajo que la entidad viene impulsando de manera encomiable sobre este bien, demostrando con ello un compromiso en la conservación y aprovechamiento del pasado como recurso para el desarrollo.

Primero con la adquisición de la propiedad del complejo monástico, y después con la redacción del proyecto de consolidación y restauración del mismo. Las actuaciones propuestas tienen como finalidad garantizar la estabilidad y conservación de la ermita de la Monjía y su conjunto.

Desde esta visión integral del patrimonio, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte quiere promover con Fuentetoba la colaboración para la recuperación de la Monjía, tanto técnica como económicamente, en la medida de las disponibilidades presupuestarias.

En este sentido, el pasado día 11 de diciembre la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria informó favorablemente el proyecto de consolidación y restauración de la ermita, presentado por la entidad menor.

Por último, el consejero ha asegurado que “el futuro de nuestros municipios pasa por convertir el cuidado y la difusión de su patrimonio en una industria productiva y social y en potenciarla. Se trata, hoy más que nunca, de poner de relieve este potencial que la historia y el arte de nuestros territorios nos ofrecen. Confío en que las iniciativas que se están realizando en esta ermita contribuyan a potenciar este bien como elemento de dinamización cultural y turístico de este territorio soriano”.

Adquisición

La entidad local de Fuentetoba cerró hace apenas dos meses la adquisición de la Monjía y la cascada de la Toba, propiedad hasta entonces de un particular.

En el pasado, hace dos décadas, Fuentetoba estuvo cerca de cerrar un acuerdo para que estos bienes, y toda las hectáreas que conformar el pico Frentes, pasasen a titularidad municipal, pero las negociaciones se rompieron por un requisito marcado por el propietario, que pretendía construir viviendas adosadas en lugar de aisladas, en el solar que la corporación estaba dispuesta a calificar como urbanizable.