La FDS presenta un "sólido" programa de actividades para 2026

Viernes, 12 Diciembre 2025 14:20

La Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDS) ha presentado su Programa de Actividades Fundacionales para 2026, un plan que según ha resaltado afianza su compromiso con el hispanismo internacional, la investigación en humanidades, la conservación del patrimonio y la difusión global de la cultura y la lengua españolas.

La programación para 2026 recoge iniciativas consolidadas y nuevos proyectos que fortalecen la identidad académica y cultural de la FDS y su presencia nacional e internacional.

En la rueda de prensa de presentación han intervenido José María Rodríguez-Ponga, secretario general de la Fundación Duques de Soria (FDS), Graziella Fantini, directora académica del Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) y Ángel González Sainz, director cultural del CIAM.

El área de Promoción de la Ciencia y la Cultura mantiene una agenda amplia que abarca literatura, historia, patrimonio, paisaje, ciencia y artes visuales.

En 2026 se celebrarán los Encuentros de Literatura y Periodismo, acompañados por una nueva edición de los Premios Cámara de Oro, que reconocen la excelencia en el ámbito audiovisual y periodístico.

La Lección Magistral Anual en Soria estará a cargo de Johannes Kabatek, lingüista de referencia y ganador del I Premio de Hispanismo Internacional.

En el ámbito de la Historia, la Cátedra Luis García de Valdeavellano de Historia de España organizará sus seminarios especializados bajo la dirección de Amparo Alba, junto con nuevas actividades en colaboración con otras instituciones académicas.

El Instituto del Paisaje celebrará una nueva edición de su seminario anual y publicará el Libro Anual del Instituto del Paisaje, reforzando su contribución al estudio del territorio y de su dimensión cultural.

En el área de Ciencias, se mantendrán los Encuentros de Física UVA–USAL, cuya trayectoria consolidada fomenta el diálogo entre investigadores y la divulgación científica. La programación cultural se completa con la gestión de las colecciones de arte de la Fundación y la organización de una exposición de arte en Soria.

Hispanismo: una proyección internacional en crecimiento

La FDS vuelve a situar al Hispanismo como uno de los ejes centrales de su actividad.

El Observatorio Permanente del Hispanismo (OPH) desplegará una agenda reforzada que incluye la nueva edición del Premio Hispanismo Internacional FDS, la celebración de seminarios internacionales.

La Casa del Hispanista, ubicada en el Convento de la Merced, continuará acogiendo a investigadores extranjeros que deseen avanzar en sus proyectos académicos.

Por su parte, la Cátedra Carlos V de Estudios Hispánicos mantendrá su actividad en la Universidad de Gante y promoverá los Premios Carlos V del Lectorado de Español, así como el Premio Duques de Soria de Hispanismo, reforzando la presencia del español en el ámbito universitario europeo.

La Fundación continuará colaborando con la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), que celebrará su reunión anual de junta directiva el próximo año.

La FDS reforzará su catálogo editorial con nuevas obras vinculadas a sus áreas de investigación y a los seminarios celebrados, consolidando su apuesta por la divulgación académica y la proyección internacional del conocimiento en humanidades.

El CIAM, acreditado por el Instituto Cervantes, amplía su alcance internacional

El Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) inicia 2026 con la reciente acreditación del Instituto Cervantes, que avala la calidad de su labor docente y refuerza su proyección global. Su programación incluirá nuevos programas de lengua y cultura española para extranjeros, cursos para profesores y una nueva edición de los Encuentros de Soria, con las tradicionales Lecturas y el Congreso Julián Sanz del Río, que conmemora el 150.º aniversario de la Institución Libre de Enseñanza.

Con este programa, la Fundación Duques de Soria ha subrayado que reafirma su misión fundacional: impulsar la investigación, la cultura, el humanismo y la proyección internacional del español desde Soria, extendiendo su labor a instituciones, universidades y comunidades académicas de todo el mundo.