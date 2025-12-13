Balonmano Soria toma aire con victoria en Málaga (23-26)

Sábado, 13 Diciembre 2025 20:46

Balonmano Soria ha ganado a domicilio al Trops Málaga (23-26) y se agarra más a la Primera División de Plata del balonmano español.

El conjunto soriano ha aprovechado na oportunidad de oro para tomar aire en la clasificación tras ganar este sábado en el pabellón de Los Olivos ante un rival directo, como el Trops Málaga, y ha ganado por 23-26 en un duelo cargado de tensión, nervios y errores en ataque.

No eran solo dos puntos los que estaban en juego, sino la tranquilidad de marcharse al parón de Navidad dentro de siete días con cierta tranquilidad. Y ha sido el conjunto soriano el que ha salido reforzado de una batalla que el cuadro de la Costa del Sol afrontaba como una auténtica final.

El encuentro ha llegado marcado por la delicada situación de los dos equipos, instalados en la zona baja de la tabla y obligados a sumar para no quedar descolgados en la lucha por la permanencia.

Con hasta cinco equipos implicados en ese pelotón peligroso, el vencedor podía ganar un pequeño colchón, mientras que el perdedor asumía un golpe anímico importante, aunque aún resten 32 puntos por disputarse.

En ese contexto, el Trops, además, contaba con el apoyo de su afición y con el estímulo del estreno reciente de Curro Lucena en el banquillo, que había dejado buenas sensaciones en el compromiso del pasado miércoles que, aunque se perdió ante el líder, el Fertiberia Puerto Sagunto, la escuadra malagueña dio muy buena imagen.

Sin embargo, el partido ha comenzado torcido para los locales.

El Balonmano Soria ha salido más enchufado y ha castigado con dureza los errores ofensivos del Trops para firmar un 0-3 de salida en apenas tres minutos.

El equipo malagueño se ha mostrado frío, impreciso y falto de ritmo, lo que ha obligado a su técnico a reclamar concentración desde los primeros compases.

Javi García ha roto el maleficio goleador, pero el atasco ofensivo ha persisitdo ante una defensa visitante bien plantada y un inspirado Francisco Revuelta bajo palos.

El dominio soriano se ha traducido pronto en ventajas más amplias.

El 2-6 y posteriormente el 3-8 han reflejado las dificultades de un Trops al que le ha costado horrores encontrar fluidez en ataque.

Curro Lucena ha pedido tiempo muerto en busca de soluciones y, tras la reanudación, los locales han logrado una leve reacción.

Un parcial favorable ha acercado a los malagueños en el marcador, aunque la reacción fue insuficiente.

El Balonmano Soria ha vuelto a imponer su ritmo y ha alcanzado de nuevo una renta cómoda antes del descanso, al que se ha llegado con 11-13 tras un último esfuerzo local por recortar distancias.

Descanso

El paso por vestuarios ha parecido sentar mejor al Trops.

Con más intensidad y dinamismo, los malagueños han logrado igualar el encuentro en los primeros minutos del segundo acto.

El pabellón se ha animado y todo parecía abierto. No obstante, la mejoría local ha sido efímera.

El Balonmano Soria ha vuelto a castigar los errores y la falta de claridad ofensiva del Trops para marcharse otra vez hasta el 14-18, apoyado en un portero que desesperaba a los lanzadores locales.

De nuevo, el Trops ha tirado de orgullo y carácter para reengancharse al partido.

Ha reducido la desventaja hasta la mínima y ha llegado incluso a empatar a 19, en uno de los mejores momentos del equipo.

El encuentro ha entrado entonces en una fase de máxima igualdad, con alternativas y un marcador que reflejaba la angustiosa situación de ambos conjuntos.

Sin embargo, en los minutos decisivos, el Soria ha demostrado mayor temple.

A falta de tres minutos, ha vuelto a abrir brecha hasta el 23-25 y, pese a los tiempos muertos y los intentos finales del Trops, ha sentenciado el duelo con el definitivo 23-26.