La carrera familiar Papa Noel celebra su tercera edición en Golmayo

Miércoles, 17 Diciembre 2025 08:08

La carrera familiar por parejas disputará su tercera edición el próximo 20 de diciembre en Camaretas.

En estas carreras, participa un adulto y un menor en una carrera por relevos.

La Carrera Familiar Papa Noel cumplirá el sábado su tercera edición con la ilusión de superar las 80 parejas que corrieron en las anteriores ediciones.

En las cinco categorías comienzan corriendo los adultos, normalmente padres o madres y finalizan las carreras los más pequeños tras darles el relevo.

Cada categoría, a partir de las once y media de la mañana, recorrerá una distancia diferente dependiendo de la edad de los niñ@s.

Se trata, en definitiva, de una iniciativa para que padres e hijos pueda divertirse y hacer deporte juntos, aprovechando estos días de vacaciones navideñas.

Por otra parte, la XXX Carrera Popular de Navidad de Soria será presentada mañana jueves en el Casino Amistad Numancia.