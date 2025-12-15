La Diputación recibe 1,8 millones de la Junta para empleo y protección forestal

Lunes, 15 Diciembre 2025 12:08

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria, ha dado cuenta hoy de las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León a la institución provincial, que superan los 1,8 millones de euros y que están destinadas a mejorar la seguridad laboral, impulsar el empleo y fortalecer la proyección ambiental y forestal de la provincia, con especial atención a la gestión de los montes y la prevención de incendios.

Esta mañana se ha celebrado en la Diputación de Soria la Junta de Gobierno Local presidida por el presidente de la institución, Benito Serrano, donde se ha dado cuenta de las distintas subvenciones concedidas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León a la institución provincial, destinadas a reforzar el empleo, la seguridad laboral y las actuaciones medioambientales en la provincia.

En este sentido, la Diputación de Soria ha recibido una subvención de 206.000 euros para la adquisición de maquinaria, herramientas, equipos de protección individual y otros medios materiales destinados a los trabajadores que desarrollan labores ambientales.

Esta financiación permitirá mejorar de forma notable las condiciones de trabajo del personal, garantizando una mayor seguridad y salud laboral en actuaciones vinculadas al cuidado del medio natural y a la prevención de incendios forestales.

Además, la Diputación de Soria es beneficiaria del programa de empleo local MONTEL, a través del cual la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 672.000 euros.

Gracias a esta aportación, la institución provincial podrá impulsar la contratación de personas desempleadas para la realización de trabajos de gestión forestal, limpieza de masas vegetales y conservación del medio ambiente, contribuyendo a la generación de empleo y a la dinamización del medio rural soriano.

El presidente ha explicado que el importe de estas subvenciones viene determinado, en gran medida, por la disposición geográfica de la provincia de Soria, que cuenta con más de 15.000 hectáreas de superficie forestal. Esta realidad territorial hace necesario un esfuerzo continuo en la gestión y el mantenimiento de los montes, por lo que la Diputación de Soria continúa trabajando de forma permanente en las labores de limpieza y conservación forestal, no solo durante la temporada estival, sino a lo largo de todas las estaciones del año, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y garantizar la protección del medio natural y de los núcleos rurales de la provincia.

Estas ayudas que suponen un respaldo fundamental para la Diputación provincial, ya que permiten reforzar los recursos humanos y materiales destinados a la protección del entorno natural, al tiempo que se fomenta el empleo de calidad en la provincia. Asimismo, Benito Serrano ha señalado que estas subvenciones facilitan la planificación de actuaciones preventivas frente a los incendios forestales y la mejora continua de los servicios ambientales que se prestan en el territorio.

Asimismo, Serrano ha informado de la inversión de 900.000 euros autorizada por la Junta de Castilla y León para la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray.

Esta aportación económica permitirá ejecutar un conjunto de actuaciones destinadas a modernizar los viales, mejorar la iluminación y la señalización, acondicionar las glorietas y accesos, así como reforzar la integración paisajística del entorno mediante la limpieza de vegetación, la retirada de residuos y la creación y mejora de zonas verdes. El objetivo de estas actuaciones es incrementar la funcionalidad y seguridad de los accesos al parque, favoreciendo su desarrollo como espacio estratégico para la actividad empresarial y tecnológica en la provincia de Soria

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la renovación de los convenios de colaboración que la Diputación de Soria mantiene con las asociaciones deportivo-culturales de bomberos de los municipios de Ólvega, Ágreda y San Esteban de Gormaz.

Estos acuerdos, dotados con 6.000 euros cada uno, garantizan la continuidad y el correcto funcionamiento del dispositivo de bomberos voluntarios en estas localidades durante el año 2026, reforzando así la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el ámbito provincial.

Por otro lado, la Diputación de Soria ha aprobado en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de la obra del Plan Diputación 2025 en la que se llevará a cabo la pavimentación de la calle El Pozo y accesos al centro cultural y adecuación de su entorno en el municipio de Villaciervos. Dicha actuación se aprueba con un presupuesto base de licitación de 35.000 euros.

En materia de deportes, ha aprobado la realización de los circuitos de BTT y Trail 2026. El proyecto del Circuito Provincial BTT y Trail Running “Soria Puro Oxígeno 2026”, estará integrado por entre 4 y 9 pruebas por modalidad, abiertas a participantes mayores de 18 años y organizadas por ayuntamientos, mancomunidades o clubes deportivos de la provincia.

En BTT, las distancias oscilarán entre 35 y 75 km con un desnivel positivo mínimo de 600 metros y categorías Senior, Máster A y Máster B.

En Trail las distancias se situarán entre 10 y 25 km, con un desnivel mínimo de 400 metros, permitiéndose la inclusión de una prueba de kilómetro vertical.

La Diputación aportará infraestructura de salida, y meta y exigirá la utilización de la marca “Soria Puro Oxígeno” en toda la publicidad y creará una partida presupuestaria de apoyo económico para las entidades organizadoras.

Las solicitudes para formar parte del circuito podrán presentarse hasta el 15 de enero de 2026.

Y, a su vez, ha aprobado el programa del Curso de iniciación al pádel destinado a los centros escolares de la provincia y para un máximo de 600 participantes, como complemento a las actividades deportivas convocadas a través de los Juegos Escolares y Programa Deporte y Naturaleza realizándose la actividad en las instalaciones del Club de Pádel Soria SL durante el curso escolar 2025-2026, entre los meses de marzo y abril de 2026.

Visto el precio de la actividad por participante, 5,90 euros más IVA, no se aplicará cuota de participación, siendo cada centro escolar o AMPA participante quien contrate su propio transporte.

Y, por último, la Junta de Gobierno ha aprobado desestimarla solicitud de subvención presentada por el ayuntamiento de Covaleda, dado que la maquinaria solicitada no se incluye entre los conceptos subvencionables de las bases.

Y, también se ha declarado la inadmisión del tramite de una solicitud presentada a la convocatoria de ayudas del Plan Soria destinadas al apoyo del mantenimiento de bares o centros de ocio de la provincia, por ser extemporánea, al haberse presentado fuera de plazo establecido.