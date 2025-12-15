Casi el 94 por ciento de víctima de violencia sexual son mujeres y menores de edad

Casi el 94 por ciento de las víctimas de la violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93 por ciento de las personas detenidas por estos delitos contra la libertad sexual en España son varones.

Son cifras del “Informe sobre delitos contra la libertad sexual”, que ha publicado este lunes el Ministerio del Interior con datos del año 2024, y en el que se confirma “la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual”, la alta incidencia de esta violencia contra la infancia y la “fuerte masculinización de la autoría” de estos delitos.

En 2024, se denunciaron 22.846 delitos contra la libertad sexual, un 4,68 por ciento más que el año anterior y un 66 por ciento más que hace seis años.

Seis de cada diez delitos (59,85 %) fueron agresiones sexuales sin penetración y el 22,86 por ciento, violaciones.

Estos hechos afectaron a 22.778 víctimas, el 85,69 % de ellas mujeres (19.518) y el 8,17 % varones menores de edad (1.861).

El resto, 1.385, eran hombres mayores de edad.

Cuatro de cada diez víctimas, el 41,2 por ciento del total (casi 9.400), tenían menos de 18 años.

Así, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, niñas y adolescentes.

Tenían entre 0 y 13 años, 4.196 víctimas; entre 14 y 15, 2.872; entre 16 y 17, 2.325. Las víctimas de 18 a 30 años fueron 6.956.

La mayor proporción de victimizaciones de varones se da en el grupo de 0 a 13 años, en el que el 75,62 % de las víctimas son niñas y el 24,26 %, niños.

De 14 a 15, el 16,64 % también son chicos, al igual que el 15,7 % de las víctimas de 16 a 17.

Interior indica que el número de víctimas masculinas es elevado en delitos como son la corrupción de menores (42,5 %), la provocación sexual (35,6 %), el exhibicionismo (30,1 %), el ‘grooming’ (26,8 %) y la pornografía de menores (26,6 %).

En cuanto a la nacionalidad, el 73 % de las víctimas eran españolas y el 27 %, extranjeras. De entre las víctimas con otra nacionalidad, el 55,5 % eran originarias de América y el 20 % de la UE.

Agresores sexuales

Un total de 14.375 personas fueron sido detenidas o investigadas por los delitos contra la libertad sexual en 2024, un 93,13 % eran hombres y el 6,87 %, mujeres. Un total de 1.206 tenían de 14 a 17 años (el 8,39 %).

Esa «fuerte masculinización» de la autoría de los delitos sexuales es constante en todos los tramos de edad, dándose el mayor porcentaje de agresoras mujeres en el tramo de edad de 14 a 17 años (el 42,11 % eran chicas).