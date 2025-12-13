Máximo histórico de titulados de FP de Grado Medio y Superior en curso 2023-24

Sábado, 13 Diciembre 2025 15:56

La tasa bruta de población que consiguió en el curso 2023-2024 el título de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior ha alcanzado su máximo histórico.

En concreto fue del 28,2 por ciento en Grado Medio (0,5 puntos más respecto al curso anterior), y de Grado Superior, del 36,8 por ciento (1,7 puntos más respecto al curso anterior), según los datos facilitados por el Ministerio de Educación.

En el caso del Grado Medio, coincide en el caso de las mujeres y los hombres, y en el de Grado Superior, es del 34,6 por ciento para los hombres y 39,3 por ciento para las mujeres.

Así se desprende de la ‘Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados académicos del curso 2023-2024’, que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado este jueves.

Respecto a la tasa bruta de población que consiguió el título de FP de Grado Básico se situó en el 4,5 por ciento, 0,2 puntos más respecto al año anterior; siendo del 6,1 por ciento para los hombres y 2,9% para las mujeres.

ESO y Bachillerato

En el curso 2023-2024, los alumnados que titularon en la ESO supusieron una tasa bruta del 82,1 por ciento, que comparada con la del curso anterior se incrementa en 0,5 puntos.

La tasa correspondiente a las mujeres, 86,3%, es 8,2 puntos mayor que la de los hombres, 78,1 por ciento.

El porcentaje de alumnado que promocionó de curso en ESO varió entre el 88,5 por ciento en cuarto curso y el 91,9 por ciento en primer curso.

La tasa bruta de población que finalizó el Bachillerato se situó en el 54,9 por ciento, cifra 0,7 puntos inferior a la del curso anterior (55,6%).

La tasa bruta de mujeres que finalizaron el Bachillerato, 62,2 por ciento, es claramente superior a la de los hombres, 48,0 por ciento, con una diferencia de 14,2 puntos porcentuales.

El porcentaje de alumnado que promociona de curso en Bachillerato tanto el porcentaje del que promociona primer curso como del que termina, es del 89,8 por ciento.

Los titulados de Bachillerato representarían el 66,1 por ciento del conjunto de los titulados en estos estudios secundarios postobligatorios y los de enseñanzas de Grado Medio el 33,9 por ciento restante.

Comparados los porcentajes de alumnado que promociona en el curso 2023-2024 con el que lo hacía cinco cursos atrás, en 2018-2019, se producen incrementos en los porcentajes de todos los cursos de ESO y de Bachillerato, destacando los +6,5 puntos porcentuales de aumento en el porcentaje de segundo curso de Bachillerato, seguido con los +4,6 puntos de tercero de ESO y +4,2 puntos de primero de Bachillerato.

Consultar la 'Estadística Enseñanzas no universitarias. Alumnado. Resultados académicos. 2023-2024'.