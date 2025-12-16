Primera entidad financiera cotizada con certificación en igualdad de género

Martes, 16 Diciembre 2025 10:54

Unicaja ha obtenido por parte de AENOR la certificación en Igualdad de Género, convirtiéndose en la primera entidad financiera cotizada española en lograr este reconocimiento.

Este hito refuerza su compromiso con la igualdad efectiva, la diversidad y la creación de entornos laborales inclusivos, según ha resaltado la entidad bancaria en un comunicado.

Esta certificación, desarrollada por AENOR en 2019 y actualizada en 2025, integra las directrices de la norma internacional ISO 53800 y establece requisitos para la implantación de un sistema de gestión que garantice la igualdad real y efectiva en la cultura corporativa.

Este reconocimiento certifica que Unicaja aplica medidas para eliminar la brecha de género en todos los procesos del ciclo de vida laboral: selección y contratación, clasificación profesional, formación y desarrollo, condiciones de trabajo (incluida la auditoría salarial, salud y riesgos laborales), salud laboral, corresponsabilidad, prevención del acoso sexual o por razón de sexo, y comunicación interna, entre otros.

El director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina, ha puesto en valor la certificación recibida por AENOR, que viene a respaldar que “en Unicaja estamos comprometidos con la diversidad y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, garantizando un entorno laboral inclusivo y con tolerancia cero a cualquier tipo de discriminación”.

Asimismo, ha recordado que la entidad dispone de un Plan de Igualdad que incorpora acciones específicas para promover la igualdad de oportunidades en contratación, formación, desarrollo profesional, retribución y conciliación.

Por su parte, la directora Corporativa de Personas y Organización de AENOR, Susana Pedrero, ha asegurado que “la certificación de Igualdad de género según ISO 53800, obtenida por Unicaja, representa un paso firme de la entidad hacia la integración de la igualdad de género en la gestión empresarial, alineando sus políticas con estándares internacionales que promueven entornos laborales más inclusivos y sostenibles. Este logro refleja un compromiso estratégico que trasciende el cumplimiento normativo, situando a la organización en la vanguardia de las mejores prácticas en igualdad y responsabilidad social. Con su obtención, Unicaja le manda un mensaje de máxima confianza a todos sus stakeholders”.

Compromiso de Unicaja con la igualdad y la diversidad

En el marco de su política de sostenibilidad, Unicaja está firmemente comprometido en garantizar la igualdad efectiva de trato y oportunidades entre su plantilla, así como asegurar la diversidad y una cultura inclusiva.

De este modo, la igualdad forma parte de manera intrínseca de su Plan Estratégico 2025-2027, con iniciativas concretas con objetivos marcados, reforzando así la conciliación y la corresponsabilidad en un entorno laboral inclusivo.

Además, todas las iniciativas que Unicaja desarrolla en este ámbito están alineadas con su compromiso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular, con el número 5 de ‘Igualdad de género’.

En este contexto, la diversidad de género está plenamente integrada en el Consejo de Administración de Unicaja, que presenta una composición equilibrada al ser el 40% de sus miembros mujeres, lo que garantiza el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

Todo ello, alineado con su modelo de banca universal, cercana, abierta y accesible que sitúa a la clientela y a su plantilla en el centro de su estrategia, siendo este uno de los principales ejes en torno a los que se articula su actual Plan Estratégico.