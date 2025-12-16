PYFANO reclama implantación nacional del Plan de Seguimiento del Largo Superviviente

Martes, 16 Diciembre 2025 10:59

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) y La Asociación de Familias de Cáncer infantil de Castilla y León (PYFANO) han valorado positivamente la aprobación del modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil, adoptado recientemente por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Esta medida supone, según han resaltado en un comunicado, un avance histórico en el reconocimiento de las necesidades específicas de las personas que han afrontado un cáncer durante la infancia o adolescencia, y que requieren un seguimiento multidisciplinar a lo largo de su vida adulta para prevenir, detectar y abordar posibles secuelas físicas, psicológicas y sociales derivadas de la enfermedad o de los tratamientos recibidos.

Desde la Federación y las asociaciones que forman parte de ella se pone en valor el trabajo desarrollado en aquellas comunidades autónomas que ya cuentan con hospitales donde este modelo está implementado de manera integral, como Madrid, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, entre otras, y se insta al resto de territorios a impulsar de forma prioritaria su desarrollo y puesta en marcha, garantizando así la equidad en el acceso a la atención.

El Plan establece una atención estructurada que incluye el seguimiento médico de los efectos tardíos, el apoyo psicológico continuado, la rehabilitación social —con especial atención a los ámbitos educativo y laboral—, el empoderamiento de las personas supervivientes y la coordinación multidisciplinar entre los distintos ámbitos y profesionales implicados en su atención.

“Celebramos la aprobación de este Plan, que pone por primera vez en el centro la trayectoria de las personas supervivientes de cáncer infantil y dota de herramientas coordinadas a los equipos clínicos y sociales. Es un paso muy importante para asegurar que nadie quede desatendido tras superar su enfermedad”, ha explicado la presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil y madre afectada, Verónica Ortiz.

No obstante, la presidenta también ha subrayado que, pese al avance que representa esta aprobación “aún queda mucho por hacer para garantizar una atención verdaderamente integral y equitativa en todo el territorio nacional.”

La implantación efectiva del programa de Seguimiento a Largos Supervivientes de Cáncer Infantil en todo el país es uno de los reclamos históricos de FEFCI y de sus 23 asociaciones, que llevan años trabajando, a través de la Comisión de Sanidad, n la elaboración de informes y propuestas que evidencian la necesidad de este modelo para mejorar la calidad de vida de las personas supervivientes de cáncer pediátrico.