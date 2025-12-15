La Cámara pide ajustes en planificación energética y ferroviaria para facilitar desarrollo industrial de Soria

Lunes, 15 Diciembre 2025 14:02

La Cámara de Comercio de Soria ha presentado alegaciones a la Propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030, actualmente en fase de audiencia pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El objeto es garantizar que el desarrollo de las infraestructuras energéticas responda de forma efectiva a las necesidades reales del tejido empresarial y al futuro industrial y logístico de la provincia.

En sus alegaciones, la Cámara ha valorado de forma positiva la inclusión de nuevas actuaciones de refuerzo de la red eléctrica en Soria, entre ellas la actuación H2030_RdT_N_OESTE_2, así como la creación de nuevas subestaciones y enlaces que permitirán mejorar la capacidad de evacuación de energías renovables y reforzar la seguridad del suministro.

No obstante, ha advertido de la necesidad de introducir ajustes y criterios adicionales para maximizar su impacto económico y territorial.

Entre las principales consideraciones planteadas, la Cámara ha solicitado una ordenación energética que priorice los proyectos con mayor retorno socioeconómico, de modo que la potencia eléctrica disponible se asigne atendiendo a criterios de generación de empleo, valor añadido y consolidación del tejido productivo local.

Asimismo, ha reclamado que se priorice el suministro eléctrico a las empresas ya instaladas en la provincia, facilitando su crecimiento y evitando que la falta de capacidad frene inversiones ya comprometidas.

Otro de los aspectos clave de las alegaciones es la finalización de las infraestructuras incluidas en anteriores planes de desarrollo de la red eléctrica y aún pendientes de ejecución, cuya ausencia está contribuyendo a la saturación actual de la potencia disponible y generando incertidumbre empresarial.

Del mismo modo, la Cámara ha pedido que el nuevo Plan contemple previsiones de ampliación futura, evitando la inmovilización de cupos eléctricos por proyectos que no desarrollen actividad real y garantizando la liberación de capacidad no utilizada.

De forma complementaria, la Cámara de Comercio de Soria ha subrayado que la planificación energética debe ir acompañada de una mejora efectiva de las infraestructuras de transporte, destacando la necesidad de contar con la electrificación de la línea ferroviaria del eje Torralba-Soria-Castejón.

Esta actuación resulta estratégica para reforzar la competitividad logística de la provincia, favorecer la implantación industrial y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible y coherente con los objetivos de descarbonización.

La Cámara ha considerado que solo mediante una visión integral que combine energía, industria y transporte será posible posicionar a Soria como un territorio atractivo para la inversión empresarial y para el desarrollo de proyectos de alto valor añadido.

En este sentido, ha reiterado su compromiso de defender los intereses del tejido empresarial soriano y de participar activamente en los procesos de planificación impulsados por las distintas administraciones públicas.