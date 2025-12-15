Rebi impulsa su línea de negocio para descarbonizar el sector industrial español

Rebi ha puesto en marcha una línea de negocio centrada en la descarbonización industrial mediante soluciones térmicas renovables y sistemas de gestión basados en automatización, digitalización e integración multitecnológica.

La industria afronta una transición energética acelerada que exige mejorar procesos, reducir emisiones, mejorar el rendimiento térmico y protegerse frente a la volatilidad del gas y del gasóleo.

La propuesta de Rebi combina tecnologías maduras con estrategias avanzadas de valorización de flujos térmicos internos, configurando un modelo capaz de sustituir combustibles fósiles en procesos de media y alta demanda térmica.

La compañía aplica al sector industrial su experiencia en redes de calor urbanas, donde opera calderas de biomasa de entre 5 y 21 MW, recuperadores de calor condensadores de humos, bombas de calor de alta temperatura, integración solar y sistemas híbridos que alcanzan 100 GWh anuales por red. Esta integración tecnológica permite ofrecer soluciones estables, escalables y orientadas a optimizar el rendimiento energético integral de las plantas.

El modelo industrial de Rebi es la sustitución de la generación térmica fósil mediante calderas de biomasa de alta eficiencia, diseñadas para operar con parrilla fija o móvil. Estos equipos producen vapor, agua caliente, agua sobrecalentada y aceite térmico en aplicaciones continuas donde la demanda se mantiene estable.

El sistema se complementa con almacenamiento térmico de alta o baja temperatura que actúa como amortiguador energético y optimiza la operación a carga parcial; así como recuperaciones de calor o bombas de calor que ayudan a reducir la factura energética.

Uno de los elementos diferenciales es la recuperación de calor residual, relevante en industrias con grandes flujos térmicos desaprovechados, como gases de combustión, ciclos frigoríficos, sistemas de refrigeración o turbinas.

Rebi integra intercambiadores específicos y bombas de calor industriales capaces de elevar la temperatura del calor residual hasta valores útiles para su reinyección en el proceso o en la Red. En industrias con excedentes constantes de baja entalpía incorpora motores isotérmicos para generar electricidad, reduciendo demanda externa.

Como vector gaseoso renovable integra biogás y syngas, y completa el sistema con soluciones solares térmico-fotovoltaicas que estabilizan el perfil energético de la planta.

Los proyectos impulsados por Rebi evidencian la eficacia de la recuperación de calor y la integración multitecnológica.

En Aranda de Duero desarrolló la primera experiencia en España que combina una red de calor con biomasa y el aprovechamiento directo del calor residual de una central de cogeneración. La colaboración con Michelin y Energy Works integra la condensación del vapor sobrante mediante intercambiadores de alta eficiencia para producir agua caliente útil en la red urbana.

Un reciente acuerdo con Michelin España-Portugal permite implantar allí un modelo de economía circular energética basado en recuperar el calor residual generado en los procesos de fabricación, hasta ahora disipado en torres de refrigeración.

Soria constituye el mayor laboratorio de integración energética de Rebi.

La hibridación con INSOCA-Cartonajes Izquierdo incorpora a la red el calor procedente de la refrigeración de su motor de cogeneración de 1 MW, acumulándolo en el tanque de inercia y eliminando la disipación en aerocondensadores. En paralelo, la integración con la cogeneración de LOSÁN supone un salto de escala que ha convertido a Soria en un modelo de aprovechamiento térmico circular.

La conexión industrial de Ficosa refuerza la dimensión técnica: la central de biomasa de 14 MW en el Polígono Las Casas suministra agua sobrecalentada a 120 °C desde febrero de 2023, integrando un economizador para recuperar energía de los humos y una instalación fotovoltaica de 200 kW que cubre parte del consumo eléctrico.

Esta configuración híbrida mejora la eficiencia estacional, reduce el uso de combustibles fósiles y actúa como apoyo estratégico para la red urbana. La segunda fase del proyecto de descarbonización de Ficosa profundiza en la integración entre procesos térmicos industriales y la red de calor mediante recuperación energética directa, optimización de calderas y sistemas avanzados de control.

En Tarancón, la central de vapor de biomasa diseñada para Incarlopsa incorpora calderas de 5,5 MW capaces de producir 8 t/h de vapor a 185 °C, con economizador, precalentador, desgasificación y retorno de condensado. La planta entrega 30 GWh anuales, sustituye por completo el sistema de gas fósil anterior y evita 4.650 toneladas de CO₂.

El potencial de Rebi para ejecutar proyectos bajo modalidades EPC y PPA facilita la implantación sin impacto en el CAPEX del cliente. En los EPC, la empresa asume ingeniería, suministro, instalación y puesta en marcha; en los PPA térmicos y eléctricos, Rebi financia, opera y mantiene los activos mientras la industria paga solo por la energía consumida. Igualmente se abre la posibilidad de integrar y compartir la gestión de ayudas y subvenciones dentro de los proyectos, liberando carga financiera y administrativa a las empresas.

La nueva línea de negocio se apoya en sistemas avanzados de automatización y monitorización. La operación 24/7 heredada de las redes urbanas garantiza estabilidad operativa y disponibilidad energética incluso en escenarios de alta carga térmica.