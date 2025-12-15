La Policía refuerza su dispositivo para garantizar seguridad en festejos navideños en Soria

Lunes, 15 Diciembre 2025 12:33

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y la concejala del Ayuntamiento de Soria, Lourdes Andrés, han copresidido esta mañana la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo municipal y el de la Policía Nacional de cara a los festejos navideños, especialmente los de mayor presencia de la ciudadanía.

Entre los eventos de mayor afluencia de público hay que destacar, la carrera popular de Navidad el 27 de diciembre, el mercado navideño en la Plaza de las Mujeres; la champanada de Nochebuena y Nochevieja; los torneos de fútbol sala (del 22 de diciembre al 5 de enero), así como, la Cabalgata de Reyes a partir de las 19 h. del 5 de enero desde Los Pajaritos hasta la Plaza Mayor.

En estos eventos se reforzará la presencia de los agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Soria.

En la Junta Local de Soria han estado también, entre otros, Rafael Medina, Secretario General de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Soria, Sergio Peñarroya, teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil; Juan Desentre García-Moreno, jefe provincial en funciones de la Policía Nacional en Soria; responsables de la Policía Local y cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Soria.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha indicado que se está ya aplicando un reforzamiento de especial intensidad de las medidas correspondientes al Nivel 4 reforzado del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, con motivo de la inminente celebración de las Fiestas Navideña.

"Especialmente se refuerzan las medidas de prevención, protección y respuesta previstas al respecto teniendo en cuenta las particulares y especiales circunstancias que comportan la celebración y el disfrute de las Fiestas Navideñas. Las medidas de especial intensidad durante este específico periodo estarán dirigidas a la vigilancia y protección de los lugares, espacios y medios de transporte, acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos en general, con alta concentración de personas, así como la vigilancia y protección de los objetivos estratégicos que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana", ha recalcado.

“Por consiguiente se refuerzan los dispositivos operativos y las medidas preventivas (como bolardos y maceteros para restringir la circulación rodada), y de vigilancia y de respuesta antiterrorista, así como los controles aleatorios de vehículos y personas, en todos aquellos lugares en los que pueda tener lugar una alta presencia o tránsito de personas”, señala el subdelegado del Gobierno. Igualmente ha indicado que la Guardia Civil va a reforzar su presencia en la provincia durante el periodo navideño.