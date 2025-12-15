Los aragoneses decidirán Gobierno regional el domingo 8 de febrero

Lunes, 15 Diciembre 2025 14:12

Los aragoneses acudirán a las urnas el domingo 8 de febrero para decidir qué modelo político y qué presidente quieren para Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado formalmente el adelanto de las elecciones en la comunidad, que se celebrarán el 8 de febrero, un año y tres meses antes de lo que correspondería.

El adelanto, el primero en la historia de la autonomía, se produce después de un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y tras constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2026, con los de 2024 ya prorrogados.

Azcón ha explicado en una comparecencia pública que esta mañana ha informado al Consejo de Gobierno extraordinario de que ha firmado el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a una convocatoria electoral de la que aspira que salga un gobierno “fuerte” y que pueda aprobar un presupuesto “que atienda las principales necesidades de los aragoneses”.

Además ha asegurado que esta decisión se debe al “bloqueo” y la “irresponsabilidad” de la oposición en general, y de Vox en particular, que no ha querido apoyar unos presupuestos históricos, por lo que ha tenido que convocar a los aragoneses a las urnas de forma anticipada para que expresen su voluntad y digan “cuál es el futuro que quieren para esta tierra2.

Azcón ha insistido en que la convocatoria de elecciones es lo más coherente y democrático ante la imposibilidad de aprobar nuevas cuentas, y por ello ha instado al presidente del Gobierno a hacer lo propio.

Azcón ha informado de que esta misma tarde comunicará el adelanto electoral al rey Felipe VI, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que ha defendido la oportunidad de centrar esta cita con las urnas en las aspiraciones de los aragoneses al no coincidir con otros comicios.

“Gobernar significa hacer lo posible para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y no se puede mejorar la vida de los aragoneses sin unos presupuestos. Por eso, ante la negativa injustificada que hemos encontrado para continuar por la senda de desarrollo que iniciamos hace dos años, creemos que lo mejor es que los aragoneses decidan el destino de nuestra Comunidad con el veredicto inapelable de las urnas”, ha explicado Azcón en su perfil de redes sociales.