Campofrío invita a plantar cara a la polarización en su campaña de Navidad

Jueves, 11 Diciembre 2025 13:23

Campofrío ha presentado ‘Polarizados’, una llamada a superar los efectos de la polarización, un estado de ánimo que se ha instalado también en lo cotidiano limitando nuestra forma de disfrutar de la vida, y que se ha situado como una de las principales preocupaciones de los españoles.

Para ver ‘Polarizados’, pincha aquí

Vivimos en un país rico en diversidad de opiniones, donde pensar distinto forma parte de nuestra identidad.

Pero en los últimos tiempos, parece que esas diferencias han dejado de ser constructivas y este enfrentamiento cotidiano nos lleva a distanciarnos, a separarnos y, por tanto, a dejar de disfrutar de las personas y los momentos que compartimos.

“Con esta campaña de Campofrío, queremos invitar a reflexionar, desde el humor, poniendo el foco en la importancia de lo que nos hace disfrutar juntos, a todos, sea cual sea el entorno y por muy diversas que sean las opiniones, a veces enfrentadas”, ha afirmado Juana Manso, directora de Marketing de Campofrío.

Desde la ironía y el humor, ‘Polarizados’ aborda diferentes situaciones de la vida cotidiana, escenas que nos sitúan en una Unidad de Polarizados Intensivos, en un centro médico donde se miden los niveles de este fenómeno, en una partida del juego “Polarízate en familia” o donde vemos un reloj inteligente para medir el nivel de polarización diario … hasta llegar “a la Navidad más dividida de nuestra historia”.

Testigo durante más de 50 años de los debates parlamentarios, la campaña cuenta con la taquígrafa del Congreso de los Diputados, Ana Rivero, como hilo conductor, y está acompañada por un elenco de rostros conocidos como los actores Carmen Machi, Pepón Nieto o Salva Reina; los periodistas Ana Rosa Quintana, Xavier Sardà, Cristina Pardo y Javi Hoyos; humoristas como Henar Álvarez y creadores de contenido como Aitana Soriano.

Frente a lo ridículo de esta pandemia social que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, la campaña de Campofrío concluye con una llamada a la reflexión de Ana Rivero “Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante: Nos necesitamos como el comer”.

“Cuando Ana Rivero estaba en el congreso era testigo de esa polarización, pero incluso en tiempos muy difíciles vio como la gente lograba encontrarse y ponerse de acuerdo. Hoy sin embargo todo parece blanco o negro y nos perdemos navegar entre esa inmensa gama de grises en los que podemos entendernos”, han señalado Mónica Moro y Raquel Martinez, directoras de la agencia This is Libre, creadoras de ‘Polarizados’.

Campaña con alma cinematográfica

Los realizadores Félix Sabroso y Jau Fornés han codirigido este anuncio publicitario con alma cinematográfica y todo ello, con el sello inconfundible de las campañas de Campofrío: “El humor es la mejor medicina para calmarnos y también la mejor manera de retratar la actualidad”, destacan los directores.

Producida por Roma, el rodaje de ‘Polarizados’ se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de Madrid, como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC) y dos centros educativos de la ciudad.

La campaña “Polarizados” estará activa desde hoy en redes sociales, bajo los hashtags #CampofríoNavidad y #Polarizados, en televisión y en cine.