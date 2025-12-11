Los españoles son los europeos que más utilizan la inteligencia artificial

Jueves, 11 Diciembre 2025 13:08

Equinix, la compañía de infraestructura digital del mundo, ha revelado que los españoles son los europeos que más utilizan la inteligencia artificial de forma consciente, y también que son los que menos temen y son más optimistas con esta tecnología.

Según una encuesta elaborada por la compañía entre 6.000 personas en España, Alemania, Finlandia, Suecia, Suiza y Reino Unido, un 67,4 por ciento de los españoles utiliza de forma consciente la IA todas las semanas, frente al 58,2% de media de estos seis países.

En esta línea, un 25,9 por ciento de los españoles afirma usar la IA varias veces al día y un 10 por ciento la usa al menos una vez al día.

Es decir, un 35,9 por ciento la usa a diario, más de tres décimas por encima de la media europea (32,8%).

A ellos hay que sumar un 31,5 por ciento que la usa varias veces por semana, frente a un 25,5 por ciento de la media europea.

Sin embargo, en nuestro país se encuentran sustanciales diferencias por regiones, ya que no todas las Comunidades han abrazado con el mismo entusiasmo esta tecnología.

En los dos extremos nos encontramos con Murcia, que cuenta con un 45,4 por ciento de habitantes que utilizan diariamente Inteligencia Artificial, y con las Islas Canarias en el otro extremo, con un 13,9 por ciento de encuestados que confiesan usar la IA menos de una vez al mes.

Paradójicamente, Barcelona destaca como la gran ciudad con un menor uso de IA: la media de uso mensual apenas supera las 19 ocasiones.

Esto contrasta con la gran prevalencia que se puede observar en Murcia, ya que los murcianos llegan hasta casi 27 usos al mes de media.

Estas cifras resaltan el papel de Murcia como ciudad a la vanguardia tecnológica, y plantean interrogantes sobre cómo se está implantando la IA en una ciudad tan cosmopolita y empresarial como es Barcelona.

¿Pero entendemos cómo funciona la IA?

Creemos que sí, pero no de forma abrumadora. Un 56 por cienot de los españoles se muestra confiado con su entendimiento sobre cómo funciona la IA, frente a un 41,1% que no sienten confianza en su entendimiento.

Estos datos están bastante en la línea europea (55,8% y 39%).

Resulta curiosa la diferencia por Comunidades: murcianos (68,18%), riojanos (66,67%) y navarros (63,64%) lideran en confianza con cifras muy por encima de la media.

En el extremo contrario descubrimos que los que más afirman no tener confianza en su entendimiento son los vascos (57,50%), castellano-leoneses (51,22%) y asturianos (50,00%).

¿No somos conscientes de que usamos IA?

Resulta llamativo también que a nivel europeo solo un 12,3% cree utilizar la IA solo “unas pocas veces al mes” y un 11,5% solo una vez al mes.

Además, un 17,5% asegura que “nunca” utiliza la inteligencia artificial, una cifra que se reduce al 13,7% en España.

Unas cifras que chocan con el alto grado de penetración que ha tenido la IA en todas las soluciones tecnológicas que utilizamos a diario, seamos o no conscientes de ello.

De media, solo un 12,1% de los españoles se siente “preocupado o nervioso” por el crecimiento de la IA en la sociedad, únicamente por encima de Suiza (un 11,9%).

Todos los demás países muestran mayor recelo con respecto al auge de esta tecnología: siendo los finlandeses los más preocupados (18,9%), alemanes (18%), británicos (17,6%) y suecos (15,7%). La media europea de “preocupación o nerviosismo” se sitúa en un 15,7%.

Esta preocupación se nota con más fuerza en A Coruña, donde el 22,47% de las personas confiesan esa preocupación, liderando una corriente de opinión que se extiende por todo el territorio gallego y que los lleva a ser la Comunidad Autónoma donde este sentimiento está más extendido, alcanzando el 21,54%.

Aun así, considerando que estas tasas de preocupación son generalmente bajas, no resulta extraño, pues, que los españoles sean los europeos que sienten más curiosidad (28,5%) y optimismo (26,8%), bastante por encima de la media europea (22,8% y 19,7%, respectivamente) de los países europeos encuestados.