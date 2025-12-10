160 personas fallecieron en accidentes de tráfico con mal tiempo en Castilla y León entre 2014 a 2023

Entre 2014 a 2023 se han registrado más de 134.000 siniestros relacionados con la meteorología adversa. En ellos, han perdido la vida 1.614 personas, lo que supone 1 de cada 10 del total de fallecidos en carretera. En Castilla y León, se registraron 164 fallecidos, lo que representa el 10,3 por ciento del total de personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico.

Además, cerca de 180.000 personas resultaron heridas y casi 8.000 necesitaron hospitalización debido a la gravedad de sus lesiones.

Unos datos en los que pueden influir múltiples factores, entre los que destaca la falta de preparación reconocida por los automovilistas españoles.

De hecho, el 90 por ciento de los conductores de nuestro país, dato similar en Castilla y León (89,8%), afirma carecer de la formación necesaria para conducir con mal tiempo.

Por tipo de fenómeno, la lluvia se confirma como el más habitual en los accidentes de tráfico, ya que está presente en 6 de cada 10 siniestros con meteorología adversa (66%), seguida de la niebla ligera (20%) y el viento fuerte (7%).

Por letalidad, los accidentes con presencia de niebla intensa son los más peligrosos, ya que cuentan con una letalidad que duplica la registrada en un siniestro convencional.

Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Cuidado, mal tiempo. Influencia de la meteorología adversa en los accidentes de tráfico (2014-2023 )”, elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial.

El informe, que analiza el total de accidentes de tráfico en España con condiciones meteorológicas adversas entre 2014 y 2023 a 30 días del siniestro, se completa con una encuesta realizada a 1.700 conductores mayores de 18 años de toda la geografía española.

Con este informe, la Fundación Línea Directa busca sensibilizar a los conductores españoles sobre el riesgo que implica conducir en condiciones climatológicas adversas.

En palabras de su directora general, Mar Garre, “con lluvia, un coche que circula a 90 km/h puede necesitar hasta 32 metros más para detenerse. Por eso, de cara a los desplazamientos de Navidad, queremos recordar a los conductores que, con meteorología adversa, es vital mantener la prudencia, tener el coche en buen estado, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad para evitar riesgos innecesarios”.

Qué opinan los españoles

El estudio de la Fundación Línea Directa revela que el 73% de los conductores españoles ha vivido situaciones de riesgo en carretera debido a la climatología adversa, un 74,5% en el caso de los conductores castellanoleoneses.

La falta de visibilidad (44%) es el factor meteorológico que más peligro genera, seguida del aquaplaning (25%).

No es de extrañar, por tanto, que el 38% de los conductores asegure experimentar ansiedad e inseguridad al volante cuando hay mal tiempo, una cifra que desciende hasta el 35,7% en Castilla y León.

Sin embargo, no todos parecen verse afectados: 6,2 millones de conductores (22%) admiten cometer infracciones cuando las condiciones meteorológicas son adversas (un 27,6% en Castilla y León), siendo el exceso de velocidad y no guardar la distancia de seguridad las más frecuentes.

Además, 3,7 millones (13%) reconocen circular con mal tiempo a pesar de contar con un mantenimiento deficiente del vehículo, una cifra que en Castilla y León es algo superior (21,4%).

Un último dato, también de interés: el 72% cree que el impacto del cambio climático sobre la seguridad vial será negativo, ya que provocará fenómenos ambientales más extremos y peligrosos.