Observatorio OCU de precios de Navidad: siete alimentos en máximos históricos

Jueves, 04 Diciembre 2025 15:19

las cenas navideñas se perfilan como las más caras de los últimos años, según el Observatorio de precios de Navidad que elabora la Organización de Consumidores y Usuarios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha activado, como cada año, su observatorio de precios de Navidad para seguir la evolución de los alimentos más típicos de estas fechas.

El primer control de los tres previstos confirma lo que muchos temían: los precios vuelven a subir.

El incremento medio es del 5,1% respecto a hace un año, similar a la subida del 5,2% registrada en 2024, lo que supone que la cesta navideña acumula ya una subida del 57 por ciento en la última década.

El estudio analiza 16 productos muy demandados en Navidad en mercados municipales, supermercados y hipermercados de Albacete, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Entre ellos figuran carnes como el cordero lechal, el redondo de ternera, la pularda y el pavo; pescados como besugo, lubina, merluza y angulas; mariscos como langostinos, percebes, almejas y ostras; además de frutas y verduras como lombarda, piña y granada, y el jamón ibérico de cebo al corte.

Este primer control se realiza un mes antes de Navidad, pero OCU llevará a cabo dos seguimientos adicionales: tras el puente de la Constitución y en los días previos a Nochebuena.

Subidas generalizadas en las carnes, con máximos históricos

El informe revela que 10 de los 16 productos analizados suben de precio. Destacan el redondo de ternera y las ostras, con un aumento del 19%, seguidos por la lubina y el jamón ibérico de cebo (10%), el cordero lechal (8%), la granada (9%), la piña (8%), el pavo (7%), la merluza (6%) y las almejas (6%).

Por el contrario, langostinos, angulas y percebes mantienen sus precios respecto a hace un año, mientras que la lombarda (-1%), el besugo (-3%) y, sobre todo, la pularda (-16%) registran descensos

La tendencia es clara: fuertes subidas en carnes, especialmente en los productos estrella de estas fechas. De hecho, siete alimentos alcanzan máximos históricos:

Jamón ibérico de cebo: 67,52 €/kg

Ostras: 30,84 €/kg

Cordero lechal: 23,18 €/kg

Redondo de ternera: 20,22 €/kg

Pavo: 6,65 €/kg

Granada: 3,18 €/kg

Piña: 2,19 €/kg

Con estos precios, las cenas navideñas se perfilan como las más caras de los últimos años. A

nte este panorama, OCU ha recomendado planificar las compras con antelación, aprovechar ofertas y considerar alternativas más asequibles, como carnes de ave.

También ha aconsejado comprar marisco fresco para congelarlo, anticipándose a posibles subidas.

Además, la organización ha insistido en que el Gobierno debe adoptar medidas para aliviar el sobrecoste de los alimentos, empezando por rebajar temporalmente el IVA del 4% al 0% en alimentos básicos (frutas, verduras, legumbres frescas, leche, huevos, aceite de oliva) y reducirlo del 10% al 4% en la carne y el pescado, tal y como viene reclamando en los últimos meses.