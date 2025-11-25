Campaña de la Policía Nacional para no ser víctima de ciberfraudes

Martes, 25 Noviembre 2025 14:34

La Policía Nacional ha puesto en marcha una campaña de prevención de estafas para evitar ser víctima de ciberfraudes.

La campaña preventiva se realizará en formato de micropodcast que, narrados por los propios agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, explicarán en un lenguaje cercano en qué consisten las principales ciberestafas detectadas por los agentes.

La sencillez de este formato permitirá a la ciudadanía, a través de perfiles oficiales en redes sociales de la Policía Nacional como el canal WhatsApp, X, Facebook, o de plataformas de podcast, descargarse o escucha un audio de apenas un minuto de duración con consejos para evitar ser víctima de los fraudes que más utilizan los ciberdelincuentes.

Las 12 estafas que más utilizan los ciberdelincuentes

Con la colaboración de los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia se ha elaborado una serie de micropodcast, con una duración aproximada de un minuto, en los que se explican las estafas más utilizadas en la actualidad por los ciberdelincuentes, así como consejos útiles y sencillos para evitar ser víctima de esta serie de estafas.

Los consejos de los ciberexpertos van dirigidos a todas las franjas de edad de la población ya que nadie está exento de ser una potencial víctima de estas ciberestafas.

Las estafas y consejos que se abordarán en los micropodcast son, entre otras, la estafa del cambio de factura, la del cambio de nómina, la estafa de los likes, la del amor u otras como la del hijo en apuros.

Además se tratarán otro tipo de ciberfraudes como aquellos relacionados con el fraude en el uso de las telecomunicaciones, los de inversión en criptoactivos, ransomware y todo aquello relacionado con este tipo de estafas que pueden ayudar a la ciudadanía a protegerse mejor contra el ciberdelito.

Skimming digital en las compras del Black Friday

Coincidiendo con el inicio de la campaña comercial del Black Friday, se publican los dos primeros ciberpodcast abordarán los ciberfraudes que utilizan las técnicas conocidas como el skimming digital y el phishing.

El skimming digital se trata de una técnica, utilizada por los ciberdelincuentes, para obtener los datos de las tarjetas bancarias cuando se usan en tiendas online.

Este método no requiere acceso físico a la tarjeta y lo pueden combinar con otras técnicas como el phishing y el typosquatting. Combinado con el phishing, los ciberestafadores hacen llegar a las potenciales víctimas un mensaje de texto en el que, entre otras modalidades, pueden hacerse pasar por empresas de paquetería. En este ciberfraude advierten que ya han intentado sin éxito la entrega del pedido realizado por la potencial víctima, indicando que, para confirmar y concretar la entrega, deben clicar en un enlace web. Al abrir este enlace el usuario es dirigido a una página web, de apariencia muy similar a la de empresas de paquetería, donde se le inducirá a introducir sus datos personales e incluso los bancarios para poder recibir el pedido, apoderándose de esta forma los ciberdelincuentes de todos los datos.

Mediante el typosquatting los defraudadores crean una página web que simula la de conocidas marcas comerciales, con presencia en el comercio online, y cambian alguna letra en la url de la web fraudulenta con la intención de que, si el usuario se confunde levemente al escribir la dirección web, le aparecerá la página creada por los ciberdelincuentes desde donde se apoderarán de los datos bancarios de la víctima mientras esta cree que está haciendo un pedido en la página web oficial.

Estafa de los likes

Una de las modalidades más novedosas utilizadas por los ciberdelincuentes, que también se abordará en la difusión de los micropodcast, es conocida como la “Estafa de los Likes”.

En este fraude, los estafadores ofrecen dinero fácil a sus víctimas por dar “like” o comentar en publicaciones para luego convencer a la víctima de que invierta dinero con la promesa de mayores ganancias. En un primer momento se ganan la confianza de sus víctimas pagando pequeñas cantidades por esas sencillas tareas.

Después de recibir el primer pago, las víctimas son agregadas a un chat grupal con la persona que publica las tareas, otras víctimas y bots, estos bots simulan ser usuarios reales que muestran sus ganancias. Para realizar tareas que reportan más beneficios, los estafadores piden que realice una inversión económica y posteriormente desaparecen con el dinero cortando el contacto con las víctimas.

Todos los viernes en las rrss de @polica y en plataformas de podcast

Estos son solo algunos de los ejemplos de las estafas más habituales que abordarán los ciberagentes de la Policía Nacional y que se difundirán, una vez por semana, a través de las cuentas que la Policía Nacional tiene abiertas en X, Facebook y el canal WhatsApp.

Además, como novedad, estos micropodcast estarán disponibles en las plataformas de podcast más implantadas en España como Spotify.