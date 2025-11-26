Impuestos y futura pensión, principales preocupaciones para trabajadores autónomos

Miércoles, 26 Noviembre 2025 12:29

Los impuestos y la futura pensión son las principlaes preocupaciones para el 80 por ciento de los trabajadores autónomos, según el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo presenta este mes de noviembre su último análisis relativo a la situación del colectivo, marcado por la incertidumbre económica y normativa de los últimos meses.

El presente informe se ha realizado a partir de una encuesta nacional realizada a un total de 2.000 trabajadores por cuenta propia.

El estudio se ha llevado a cabo mediante cuestionarios online estructurados, garantizando una muestra estratificada por los sectores más representativos.

La encuesta se organizó en bloques temáticos centrados en fiscalidad, pensiones, burocracia, salud mental, cotizaciones, economía, competencia y relevo generacional.

Cada área incluía preguntas cerradas y escalas de valoración que permitieron medir la intensidad de preocupación del colectivo para cada bloque. Los porcentajes recogidos corresponden al número de autónomos que situaron cada ítem entre sus principales preocupaciones en las escalas de percepción.



Entre las principales preocupaciones del colectivo se concentran en la excesiva carga fiscal (80 por ciento), y la inquietud por la futura pensión de jubilación (para el 75 %).

La excesiva burocracia ha sido señalada en tercer lugar por el 60 por ciento de los encuestados, seguido por lo problemas de salud mental derivados del estrés de la actividad (un 55 %). El sistema de cotización para el próximo 2026 genera incertidumbre y preocupación para el 65 por ciento de los encuestados.



Análisis por sectores



Los autónomos del comercio se enfrentan a un escenario particularmente adverso.

Sus principales preocupaciones son la carga fiscal (80 %), la competencia desleal (75 %), especialmente procedente de grandes superficies y plataformas online que venden por debajo del coste, y la pensión futura (70 %).

Es uno de los pocos sectores en los que la facturación no ha crecido respecto al año anterior, situación agravada por la concentración del consumo en centros comerciales alejados de los núcleos urbanos.



En la hostelería, el 78% de los autónomos señala la carga fiscal como uno de sus principales problemas, seguida de la competencia creciente (70 %), la pensión (72 %), el encarecimiento de los costes de las materias primas (75 %) y el estrés físico y emocional (65%).



El sector del transporte se caracteriza por un altísimo desgaste físico, que preocupa al 85 % de los profesionales. La fiscalidad (75 %) y la incertidumbre sobre las cotizaciones de 2026 (72 %) completan sus principales inquietudes. Estos sectores, especialmente el del transporte, reclaman con fuerza coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación, dada la dureza de la actividad.



Entre los profesionales cualificados, la presión fiscal (82 %) y la pensión (78 %) son las principales preocupaciones. Destaca también la inquietud de compatibilizar la actividad económica con el cobro del 100 % de la pensión, señalada por el 75 % del sector. La reciente reducción al 40 % del complemento durante los primeros cinco años de actividad tras la edad legal de jubilación es percibida como un desincentivo injustificado.



El Observatorio advierte que la ausencia de relevo generacional se ha convertido en un riesgo estructural. La jubilación de los actuales titulares sin continuidad empresarial podría provocar la desaparición de miles de autónomos en sectores clave, un fenómeno que según la organización “lastrará la economía si no se adoptan medidas urgentes”.



