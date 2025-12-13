La Junta digitaliza e integra todos los Servicios Sociales en la "Historia Social Única"

Sábado, 13 Diciembre 2025 16:09

La Junta de Castilla y León impulsa la digitalización y agilización de todos los procesos en el ámbito de los Servicios Sociales con el lanzamiento de una Historia Social Única accesible, no sólo para los profesionales, sino para todos los ciudadanos de la Comunidad.

Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado un paso más con el lanzamiento de la Historia Social Única, el Portal Profesional y el Portal del Ciudadano, que implica la total integración de las actuaciones de los profesionales de los 190 Ceas de la Comunidad, de los que prestan servicio en las nueve gerencias territoriales de Servicios Sociales y en los servicios centrales de la Consejería.

En total se integran los datos que manejan 4.000 trabajadores del ámbito social y que se continuarán ampliando.

Esto supone la interconexión de las distintas herramientas informáticas que utilizan quienes gestionan todo tipo de prestaciones, es decir, más de 50 bases de datos que se van a integrar en esta plataforma.

El tamaño de estos datos es de gran envergadura, puesto que sólo en 2024 se otorgó información a 352.372 personas sobre derechos, prestaciones y procedimientos, entraron 86.061 usuarios con prestaciones nuevas, se atendió a 126.194 ciudadanos en situación de dependencia y hubo 1.695.270 prestaciones activas.

Tras ser Castilla y León la primera comunidad en regular la Historia Social Única, este ingente proceso se materializa ahora con la centralización de todos los datos relevantes de los usuarios relacionados con su proceso de atención social.

Esto permitirá a todos los profesionales del sistema que puedan acceder a esa información, siempre actualizada, de manera segura y, sobre todo, coordinada.

De todo ello van a resultar unos procedimientos más ágiles, coherentes y eficaces, que va a conllevar también la eliminación del uso del papel. Los profesionales van a poder dar continuidad a las necesidades de los ciudadanos a lo largo de su vida de una manera plenamente organizada y, a la vez, se van a optimizar recursos mientras se facilita el acceso a los Servicios Sociales.

No obstante, esto va mucho más allá: si todos los datos se integran y si todos los profesionales pueden acceder a través de su propio portal, también los ciudadanos van a tener la capacidad de consultar, de forma privada, todos sus datos, desede su propia Historia hasta contenidos generales relacionados con los Servicios Sociales.

Esto se va a poder llevar a cabo a través del ‘Portal del ciudadano’, otro avance más para seguir fortaleciendo, agilizando y mejorando un sistema social cada vez más transparente y que garantiza a los ciudadanos tanto el ejercicio como la defensa de sus derechos en las relaciones con las administraciones en Castilla y León.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está trabajando en que la Historia Social Única integre también todas las actuaciones que desarrolla otra de las piezas clave del sistema: las entidades del Tercer Sector.