Soria abre plazo para votación popular de Presupuestos Participativos 2026

Domingo, 07 Diciembre 2025 13:33

El próximo 9 de diciembre se abrirá el periodo de votación ciudadana de los Presupuestos Participativos 2026, en el que toda la ciudadanía soriana podrá elegir entre 38 propuestas finalistas registradas a través de la plataforma municipal durante las últimas semanas.

Estas ideas han sido enviadas directamente por vecinos y con el objetivo de mejorar la ciudad, configurando un catálogo diverso de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, cultura, accesibilidad, deporte, infancia, espacios públicos y movilidad.

La votación popular online permitirá priorizar aquellas con mayor respaldo social para su ejecución a lo largo de 2026.

La herramienta de democracia directa municipal ha demostrado un año más su alta participación, tras una fase inicial con una destacada implicación vecinal y decenas de propuestas recibidas, consolidando el compromiso ciudadano con este modelo de co-gobernanza local.

Tras la evaluación técnica, las propuestas finalistas pasan ahora a votación hasta el día 18 de diciembre, cuando quedarán seleccionados los proyectos que se ejecutarán con cargo a los 100.000 euros reservados a los presupuestos vecinales.

Las ideas incluyen, entre otras líneas de actuación:

Mejora de parques y zonas de sombra

Movilidad sostenible y aparcamientos seguros para bicicletas

Inclusión social y accesibilidad

Iniciativas culturales y artísticas

Refuerzo de equipamientos deportivos

Intervenciones en barrios para uso comunitario

El Ayuntamiento ha animado a toda la ciudadanía a participar en la votación y decidir de manera directa qué proyectos consideran prioritarios para Soria. La participación activa es clave para seguir impulsando pequeñas y grandes mejoras que repercutan en la calidad de vida y el futuro de los barrios.

Los restantes proyectos que no han pasado esta primera fase tras la evaluación técnica se han descartado por exceder el presupuesto, no ser viables económicamente, no poder desarrollarse técnicamente, estar incluidos ya en acciones presupuestadas o programas más amplios o no ser competencia municipal.

Hay otras ideas que directamente se pueden llevar a cabo sin un coste económico relacionadas con limpieza o tráfico y que se trasladan directamente a los departamentos responsables.

Por otro lado, hay que recordar que también se encuentra abierta para los centros docentes la categoría de presupuestos participativos para centros escolares hasta el 15 de enero.