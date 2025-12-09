Dominio de Atauta pone a disposición su añada 2019 de la Colección Single Vineyards

Martes, 09 Diciembre 2025 13:22

Bodega Dominio de Atauta ha puesto a disposición de los amantes del buen vino su nueva edición de la colección Single Vineyards.

Se trata de la añada 2019 que corresponde a cinco de las grandes referencias de la Ribera del Duero: La Roza, San Juan, La Mala, Llanos del Almendro y Valdegatiles.

La colección Single Vineyards reúne cinco vinos de una categoría excepcional, según ha resaltado la bodega soriana en un comunicado.

Son la consecuencia directa del conocimiento del Valle de Atauta que se ha logrado a lo largo de años de trabajo; de comprender la diversidad tan extensa de suelos, altitudes, profundidades… Una dedicación que ha permitido identificar 25 terroirs únicos y diferentes en este valle de cuatro kilómetros de largo (Este-Oeste) y uno de ancho.

Gracias a este análisis y compromiso con la búsqueda de la máxima calidad y de conceder a los vinos de Dominio de Atauta una personalidad única, se han seleccionado los cinco parajes que cumplen con estas características.

El resultado es la colección Single Vineyards de 2019: cinco vinos que tratan de demostrar las distintas complejidades que cada terroir del Valle de Atauta es capaz de ofrecer.

Vinos que además son garantía de exclusividad, con una edición limitada donde la producción oscila entre las 559 botellas de Llanos del Almendro y las 882 de Valdegatiles.

La Roza, San Juan, La Mala, Llanos del Almendro y Valdegatiles son, por tanto, el claro exponente de que Dominio de Atauta, perteneciente a Bodegas Terraselecta, ha alcanzado una constancia que mantiene año tras año. Hasta tal punto, que existe unanimidad con respecto a la calidad y singularidad que exhiben los vinos Single Vineyards.

En este sentido, la añada de 2019 de la colección se sitúa entre las mejor valoradas de la Ribera del Duero cada vez que ha participado en las principales publicaciones de críticos del ámbito vitivinícola, tanto a nivel nacional como internacional.

Es el caso de la revista The Wine Advocate (Robert Parker), que posicionó a Dominio de Atauta entre los cinco mejores elaboradores mejor de la Denominación de Origen, con todos sus Single Vineyards con puntuaciones entre los 94 y los 97 puntos.

Y lo mismo ocurre con la publicación Tim Atkin TOP 100 Selection, que el año pasado, tras evaluar la añada de 2019 de esta colección, situó Dominio de Atauta como la única bodega de la Ribera del Duero con cuatro de sus vinos con 95 o más puntos.

A nivel nacional, la nueva Guía Peñín, edición 2026, también elevó siete vinos de Dominio de Atauta -entre ellos, los cinco Single Vineyards- al podio nacional, con calificaciones a partir de 95 puntos, siendo La Roza el mejor vino de esta DO con 99 puntos.

Se sitúa en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, en el corazón del Valle de Atauta, un paraje con unas características únicas para el cultivo de la vid debido a las condiciones excepcionales de clima, orografía y variedad de suelos.

Cinco siglos de tradición vitivinícola.

El trabajo de un equipo ilusionado con el proyecto, con Jaime Suárez al frente de la enología, e Ismael Sanz, en la viticultura, se ve reflejado en unos vinos que año tras año reciben

el reconocimiento de la crítica tanto nacional como internacional.

Bodega DOMINIO DE ATAUTA se integra en Terraselecta, una compañía que elabora vinos en ocho denominaciones de origen, buscando expresar el carácter más singular de cada una de ellas a través de sus elaboraciones: Dominio de Atauta y La Celestina (Ribera del Duero); Viñas del Cénit (Tierra del Vino de Zamora); Bodegas Naia (Rueda); Bodegas Mano a Mano (Vino de la Tierra de Castilla); Viña Nora (Rías Baixas), Pazos del Rey (Monterrei); Bodegas Óbalo (La Rioja); y Álvaro Domecq (Jérez). A las bodegas se suma Quesería 1605, bajo la D.O. Artesano Manchego.

LA ROZA 2019

En el claro de un bosque de encina y monte bajo, sobre una terraza que da inicio al Valle de Atauta por su vertiene este, La Roza se compone de 2,29 hectáreas de viñas distribuidas en 19 parcelas. De entre todas, destacan tres por su calidad y, con ellas, se elabora Dominio de Atauta La Roza.

Denominación de Origen : Ribera del Duero.

: Ribera del Duero. Producción : 581 botellas - 0,75 litros.

: 581 botellas - 0,75 litros. Tipo de uva : 100% Tinto fino (Tempranillo).

: 100% Tinto fino (Tempranillo). Grado alcohólico : 14,5%.

: 14,5%. Viñedos de 185 años de edad media. Suelo con un metro de arena, suelta en superficie, con algo de arcilla a medida que se profundiza, seguido de arcilla hasta la roca caliza.

de 185 años de edad media. Suelo con un metro de arena, suelta en superficie, con algo de arcilla a medida que se profundiza, seguido de arcilla hasta la roca caliza. Altitud : 970 metros.

: 970 metros. Elaboración : vendimia manual.

: vendimia manual. Crianza : 18 meses en barricas de roble francés de segundo uso.

: 18 meses en barricas de roble francés de segundo uso. Puntuaciones obtenidas en publicaciones de referencia tanto

a nivel nacional como internacional: Guía Peñín: 99 puntos. Wine Advocate (Robert Parker): 97 puntos. Vinous: 97 puntos.

obtenidas en publicaciones de referencia tanto a nivel nacional como internacional:

SAN JUAN 2019

Dentro de la búsqueda constante por encontrar terroirs excepcionales se enmarca el valle de San Juan: 0,45 hectáreas en siete microparcelas (1.415 cepas) con las que se elabora Dominio de Atauta San Juan.

Denominación de Origen : Ribera del Duero.

: Ribera del Duero. Producción : 635 botellas - 0,75 litros.

: 635 botellas - 0,75 litros. Tipo de uva : 100% Tinto fino (Tempranillo).

: 100% Tinto fino (Tempranillo). Grado alcohólico : 15%.

: 15%. Viñedos de 165 años de edad media. Suelo con 1,40 metros de arena suelta con ligera presencia de cantos rodados en superficie y

80 centímetros de arena con arcilla y caliza hasta la roca caliza.

de 165 años de edad media. Suelo con 1,40 metros de arena suelta con ligera presencia de cantos rodados en superficie y 80 centímetros de arena con arcilla y caliza hasta la roca caliza. Altitud : 960 metros.

: 960 metros. Elaboración : vendimia manual.

: vendimia manual. Crianza : 19 meses en barricas de roble francés de segundo uso.

: 19 meses en barricas de roble francés de segundo uso. Puntuaciones obtenidas en publicaciones de referencia tanto

a nivel nacional como internacional: Vinous: 97 puntos. Guía Peñín: 97 puntos. Wine Advocate (Robert Parker): 96+ puntos. James Suckling: 95 puntos.

obtenidas en publicaciones de referencia tanto a nivel nacional como internacional:

LA MALA 2019

Cuenta con una profundidad de tan solo 0,7 metros de arena sobre 10 centímetros de arcilla y roca caliza. La Mala se trata de uno de los vinos más interesantes debido a las especiales características de este suelo y la poca producción de cada una de las cepas, de 140 años de edad media.

Denominación de Origen : Ribera del Duero.

: Ribera del Duero. Producción : 817 botellas - 0,75 litros.

: 817 botellas - 0,75 litros. Tipo de uva : 100% Tinto fino (Tempranillo).

: 100% Tinto fino (Tempranillo). Grado alcohólico : 14,5%.

: 14,5%. Viñedos de 140 años de edad media. Suelo menos profundo del

valle con solo 0,7 metros de arena sobre 10 centímetros de arcilla y roca caliza.

de 140 años de edad media. Suelo menos profundo del valle con solo 0,7 metros de arena sobre 10 centímetros de arcilla y roca caliza. Altitud : 970 metros.

: 970 metros. Elaboración : vendimia manual.

: vendimia manual. Crianza : 19 meses en barricas de roble francés de segundo uso.

: 19 meses en barricas de roble francés de segundo uso. Puntuaciones obtenidas en publicaciones de referencia tanto

a nivel nacional como internacional: Wine Advocate (Robert Parker): 96+ puntos. Vinous: 96 puntos. James Suckling: 96 puntos. Guía Peñín: 96 puntos.

obtenidas en publicaciones de referencia tanto a nivel nacional como internacional:

LLANOS DEL ALMENDRO 2019

Su suelo -1,39 hectáreas en 19 microparcelas- es arenoso con cantos rodados en superficie y franco arenoso en profundidad. Sus características, junto con la mayor temperatura que acumula, hacen que las uvas maduren de forma más lenta, proporcionando mayor complejidad de aromas y sabores.

Denominación de Origen : Ribera del Duero.

: Ribera del Duero. Producción : 559 botellas - 0,75 litros.

: 559 botellas - 0,75 litros. Tipo de uva : 100% Tinto fino (Tempranillo).

: 100% Tinto fino (Tempranillo). Grado alcohólico : 14,5%.

: 14,5%. Viñedos de 150 años de edad media. Suelo de 1,2 metros de profundidad, arenoso en superficie y franco arenoso en profundidad.

de 150 años de edad media. Suelo de 1,2 metros de profundidad, arenoso en superficie y franco arenoso en profundidad. Altitud : 940 metros.

: 940 metros. Elaboración : vendimia manual.

: vendimia manual. Crianza : 19 meses en barricas de roble francés de segundo uso.

: 19 meses en barricas de roble francés de segundo uso. Puntuaciones obtenidas en publicaciones de referencia tanto a nivel nacional como internacional: Wine Advocate (Robert Parker): 96 puntos. Vinous: 95 puntos. Guía Peñín: 95 puntos. James Suckling: 94 puntos.

obtenidas en publicaciones de referencia tanto a nivel nacional como internacional:

VALDEGATILES 2019

Con uno de los suelos más profundos (dos metros hasta la roca calcárea) y de los más arcillosos, esta composición y profundidad hace que los vinos de Valdegatiles sean más estructurados y potentes. El terroir de Valdegatiles representa 1,09 hectáreas de viñas distribuidas en nueve microparcelas en el fondo del valle.