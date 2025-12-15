Éxito soriano en Campeonato Oficial de Navidad de Kickboxing

Lunes, 15 Diciembre 2025 18:54

Los kickboxers sorianos han firmado una destacada actuación en el Campeonato Oficial de Navidad, celebrado en Arroyomolinos (Madrid), con un balance global de seis medallas de oro y cuatro de plata en las modalidades de light contact y kick light.

Antonio Martín Moreno (-74 kg) se ha colgado dos medallas de plata, una en kick light y otra en light contact, tras completar cinco combates a lo largo de la jornada.

Por su parte, William Martínez Cordero (-69 kg) ha conseguido el oro en kick light y la plata en light contact, confirmando su regularidad en ambas disciplinas.

En la categoría de -89 kg, Pedro Ruiz Gordillo ha logrado el oro en light contact y la plata en kick light, mientras que Georgi Lilov (-84 kg) ha sido uno de los grandes protagonistas del campeonato al proclamarse doble campeón, con oro en light contact y oro en kick light.

La actuación de los cuatro deportistas ha consolidado el buen momento del kickboxing soriano, que ha vuelto a subir al podio en una cita oficial de ámbito autonómico y nacional, combinando resultados deportivos con el carácter solidario del evento.