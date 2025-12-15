Éxito soriano en Campeonato Oficial de Navidad de Kickboxing
Los kickboxers sorianos han firmado una destacada actuación en el Campeonato Oficial de Navidad, celebrado en Arroyomolinos (Madrid), con un balance global de seis medallas de oro y cuatro de plata en las modalidades de light contact y kick light.
Antonio Martín Moreno (-74 kg) se ha colgado dos medallas de plata, una en kick light y otra en light contact, tras completar cinco combates a lo largo de la jornada.
Por su parte, William Martínez Cordero (-69 kg) ha conseguido el oro en kick light y la plata en light contact, confirmando su regularidad en ambas disciplinas.
En la categoría de -89 kg, Pedro Ruiz Gordillo ha logrado el oro en light contact y la plata en kick light, mientras que Georgi Lilov (-84 kg) ha sido uno de los grandes protagonistas del campeonato al proclamarse doble campeón, con oro en light contact y oro en kick light.
La actuación de los cuatro deportistas ha consolidado el buen momento del kickboxing soriano, que ha vuelto a subir al podio en una cita oficial de ámbito autonómico y nacional, combinando resultados deportivos con el carácter solidario del evento.