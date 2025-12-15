Garray presenta su programación navideña, con mercado incluido

Lunes, 15 Diciembre 2025 18:58

El Ayuntamiento de Garray ha presentado la programación navideña de este año, que incluye el II Mercado Navideño, el II Mercadillo Solidario, talleres, rutas de belenes y la participación en la Cabalgata de Reyes de Soria.

La agenda está pensada para ofrecer propuestas culturales, solidarias y de ocio dirigidas a todas las edades, dando especial protagonismo al Mercado Navideño del 20 al 22 de diciembre.

El II Mercado Navideño se celebrará en el frontón de Garray del 20 al 22 de diciembre (horarios: 20 y 21 de diciembre de 12:00 a 14:30 y de 18:00 a 21:00; 22 de diciembre de 18:00 a 21:00). Programa destacado:

20 de diciembre, 12:00 — Inauguración oficial del Mercado.

21 de diciembre, 13:45 — Vermú-concierto con el grupo Café Torero en el frontón.

22 de diciembre, 19:00 — Fiesta de Navidad: visita de Papá Noel, chocolate y detalle para los niños.

24 de diciembre, 13:00–15:00 — Reparto tradicional del vino de Navidad (actividad exclusiva de vecinos).



El Mercado ofrece puestos de artesanía, productos locales y actividades para fomentar el comercio y el ambiente navideño en el municipio.



II Mercadillo Solidario



Paralelamente al Mercado, se celebrará el II Mercadillo Solidario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los días 20, 21, 22 y 24 de diciembre.

Se trata de una iniciativa destinada a apoyar causas y ofrecer alternativas de compra solidaria de cara a las fiestas.



Talleres:

El Ayuntamiento ha programado además un taller para completar la oferta navideña:

Taller de centros de acebo (19 de diciembre, 18:00). Plazas limitadas; las inscripciones se podrán formalizar en el Ayuntamiento, según la convocatoria.



Ruta de Belenes

Garray participa, un año más, en la Ruta de los Belenes impulsada por la Diputación Provincial de Soria.

Este año estarán montados los belenes en: la Iglesia de San Juan Bautista (Asociación Cultural Numancia), la Iglesia de la Natividad de Tardesillas y el Aula Arqueológica / Ayuntamiento de Garray.



Cabalgata de Reyes (5 de enero)



El Ayuntamiento volverá a participar con su carroza en la Cabalgata de Reyes de Soria el 5 de enero.

Todas las personas que deseen acompañar a la comitiva deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento para coordinar la participación.



Concurso de Decoración Navideña



El Ayuntamiento ha convocado un concurso de decoración navideña para casas, balcones y ventanas con el objetivo de crear el mejor ambiente navideño en el municipio.

Las bases y la inscripción estarán disponibles en www.garray.es y en las oficinas municipales del 1 al 18 de diciembre.



Información práctica y contacto



Para ampliar información sobre horarios, puestos, inscripciones a talleres y participación en las actividades (incluida la Cabalgata), los interesados pueden dirigirse al Ayuntamiento de Garray:

• Web: www.garray.es

• Teléfono: 975 25 20 01



El Ayuntamiento garreño ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar del Mercado Navideño y de todas las actividades programadas, que buscan reforzar la vida cultural y solidaria del municipio durante la temporada festiva.



