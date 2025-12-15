Los celestes cierran primera vuelta en Soria frente a C.V. Guaguas

Los celestes tienen cita el próximo sábado en Soria frente a C.V. Guaguas, tras cambiarse la sede de la undécima jornada de la superliga.



Esta jornada, prevista inicialmente en el Gran Canaria Arena, se disputará finalmente en el pabellón Los Pajaritos



“Un partido clave que afrontamos con ambición total y que nos servirá además como preparación para la Supercopa, donde volveremos a vernos las caras con CV Guaguas en la lucha por el campeonato.”, ha asegurado la directiva de Grupo Herce Soria en redes sociales.

Antes tendrá que viajar a Valencia para medirse el 17 de diciembre al Conqueridor, mientras que el C.V. Guaguas se medirá en esta jornada al Bus Leader San Roque en el Gran Canaria Arena.

Y tras el duelo vecinal, la expedición amarilla pondrá rumbo a Castilla y León, para vía Madrid, llegar hasta Soria donde en la tarde del sábado (19.30 horas cerrar la primera vuelta de la Superliga frente al segundo clasificado, con tres puntos menos que el CV Guaguas (27 y 24, respectivamente).

El Grupo Herce Soria, que ya derrotó a los pupilos de Sergio Miguel Camarero en el Torneo de Campeones, que se celebró en su cancha de Los Pajaritos en octubre, afronta esta cita liguera después de ceder en el ‘tie break’ contra el Servigroup Playas de Benidorm (2-3).

En las últimas campañas, el cuadro entrenado por Alberto Toribio ha sabido como contrarrestar el juego del CV Guaguas, venciendo en varias ocasiones, y poniéndole en aprietos siempre.

Ambos clubes han protagonizado los dos últimos play-off’s de la Superliga, que acabaron teniendo color amarillo.

Y tras el breve paréntesis de las fiestas de Navidad, de vuelta a la acción.

El lunes 29 de diciembre se pondrá en juego el primer título de la temporada 2025-2026, la Supercopa de España. Será en el Pabellón Pisuerga de Valladolid donde se volverán a encontrar el Guaguas y el Grupo Herce Soria.