El Sporting sufre segunda derrota pero sigue líder en Primera Nacional

Lunes, 15 Diciembre 2025 13:31

El Moreno Sáez Sporting ha perdido el sábado, en Palencia, su segundo encuentro de la temporada en el Grupo A de la Primera División Masculina.

Fotografía: Carlos Arlegui

La escuadra soriana encadenaba siete triunfos, pero cayó por 3-2 (17-25, 25-27, 28-26, 25-12 y 15-13) ante el CyL Palencia 2026, el equipo compuesto por los integrantes de la Concentración Permanente Juvenil de la Federación Española.

25 son los puntos que ahora tiene el Moreno Sáez Sporting, que aventaja únicamente en dos al segundo clasificado, el Club Voleibol Oviedo, al que recibirá el próximo sábado, a las 16:00 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos.

Éste será el último partido de la primera vuelta y del año 2025.

En la tercera posición, también luchando por las dos plazas que dan derecho a jugar la Fase de Ascenso, está el CyL Palencia 2026, con 20 puntos.

El choque se inició con Sergio Pascual al saque y con una clara ventaja (0-5) para un Moreno Sáez Sporting que demostró en los dos primeros sets los motivos por los que lidera la tabla clasificatoria. El primer juego concluyó con un remate de Pablo Mugarza y el último punto del segundo -más igualado en el tramo final- lo firmó Fernando Ormazábal con un bloqueo. Después de imponerse en las dos primeras mangas, el Moreno Sáez Sporting mandaba también en el marcador en la tercera.

El combinado dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa llegó a ir ganando por 18-21 y aún adquiriría dos nuevas ventajas (21-22 y 22-23), que no sirvieron para certificar la victoria. El triunfo parcial -que le daría pie a la remontada- lo logró el CyL Palencia 2026 en el cuarto balón de set del que dispuso.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo disputó un cuarto parcial para olvidar (25-12) y tardó en entrar en juego en el quinto.

El CyL Palencia 2026 alcanzó una clara renta (7-2), que quedaría enjugada gracias un parcial visitante de 3-7.

El Moreno Sáez Sporting tiró entonces de veteranía y remontó hasta el 13-13. El 15-13 definitivo lo pusieron un saque errado por Dani Martín y un remate fallado por Alejandro Vinuesa, quien sostuvo en varias fases de la contienda al Moreno Sáez Sporting también en ataque por zona 4.

Los sorianos terminarán la primera vuelta como líderes si ganan un mínimo de dos sets el próximo sábado ante un Club Voleibol Oviedo que, al igual que el Moreno Sáez Sporting, sólo ha perdido dos de los diez partidos que ha jugado hasta ahora.