Playas de Benidorm rompe en Soria imbatibilidad de los celestes

Domingo, 14 Diciembre 2025 07:38

El Grupo Herce Soria ha perdido su imbatibilidad en la actual Superliga. La sorpresa ha saltado en el pabellón de Los Pajaritos en la visita del recién ascendido a máxima categoría Playas de Benidorm.

El equipo de Alberto Toribio ha perdido por 2-3 ante su afición (20-25, 25-21, 25-21, 24-26 y 13-15), cuando pocos creían en este resultado en la víspera.

La rotación celeste ha estado lejos de su rendimiento que le ha llevado en este inicio de competición a encadenar ocho victorias consecutivas.

El equipo soriano ha empezado mal y ha terminado pagando los errores, ante un rival que llegaba en su mejor momento a Los Pajaritos y que se ha terminado creyendo que era posible ganar en Soria.

Servigroup Benidorm llegaba a Los Pajaritos tras encadenar dos victorias consecutivas y fuera del descenso en la clasificación y se ha ido con opciones de pelear plaza para participar en la próxima edición de la Copa de S.M. El Rey.

Benidorm ha sorprendido de entrada a un dormido Grupo Herce, que ha visto como el conjunto visitante se anotaba con cierta facilidad el primer set. La rotación soriana ha reaccionado para imponer su potencial en los dos siguientes juegos pero no ha sabido cerrar el partido en el cuarto y que podía haber sido el definitivo.

La rotación celeste ha tenido en su mano el partido, pero no ha sabido frenar la reacción visitante, que ha remontado un 20-17 en la fase decisiva del juego.

El quinto juego ha estado marcado por la igualdad y Benidorm ha sido mejor en los puntos decisivos, que le han permitido ganar en Soria.

Guaguas es más líder tras la derrota de Grupo Herce Soria y su victoria inapelable en el pabellón de Tarragona (0-3).

Pamesa Teruel ganado 3-1 a Conqueridor Valencia; Unicaja Costa de Almería ha dejado a cero a Conectabalear Manacor y Melilla ha ganado a domicilio, en el quinto set, a Voleibol Leganés.

Grupo Herce Soria tiene un calendario ciertamente complicado para despedir el año. La próxima jornada viaja a Valencia antes de enfrentarse al Guaguas.

Ya en 2026 retomará la competición el segundo fin de semana de enero, con visita al C.V. Manacor.