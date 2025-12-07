Los celestes suman y siguen: ocho de ocho en Melilla
Grupo Herce Soria ha sumado su octava victoria consecutiva en Melilla en las mismas jornadas de competición de la Superliga
Los celestes cierran octava jornada de Superliga en Melilla
El equipo de Alberto Toribio ha firmado un 0-3, con parciales de 22-25, 22-25 y 25-27.
El resultado le permite al equipo soriano consolidarse en la segunda plaza de la Superliga, con 23 puntos, a tan sólo uno del líder Guaguas y a cinco del tercer clasificado, Manacor.
La rotación celeste consiguió en tierras melillenses que el equipo local estuviese incómodo durante todo el encuentro.
Desde el primer minuto, Grupo Herce Soria saltó a ganar el partido y siempre llevó en franquicia el marcador.
Especialmente brillante ha estado Omar Hoyos, que supo equilibrar potencia y precisión en su actuación.
Del lado melillense, hay que destacar la labor de Dani Ruiz como líbero, que gestionó notablemente los remates de Hoyos, Lindberg, Moreno y Mimoun.