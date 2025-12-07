Los celestes suman y siguen: ocho de ocho en Melilla

Domingo, 07 Diciembre 2025 21:51

Grupo Herce Soria ha sumado su octava victoria consecutiva en Melilla en las mismas jornadas de competición de la Superliga

El equipo de Alberto Toribio ha firmado un 0-3, con parciales de 22-25, 22-25 y 25-27.

El resultado le permite al equipo soriano consolidarse en la segunda plaza de la Superliga, con 23 puntos, a tan sólo uno del líder Guaguas y a cinco del tercer clasificado, Manacor.

La rotación celeste consiguió en tierras melillenses que el equipo local estuviese incómodo durante todo el encuentro.

Desde el primer minuto, Grupo Herce Soria saltó a ganar el partido y siempre llevó en franquicia el marcador.

Especialmente brillante ha estado Omar Hoyos, que supo equilibrar potencia y precisión en su actuación.

Del lado melillense, hay que destacar la labor de Dani Ruiz como líbero, que gestionó notablemente los remates de Hoyos, Lindberg, Moreno y Mimoun.

