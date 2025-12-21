CSIF entrega los premios del IX Concurso de Postales Navideñas 2025

Domingo, 21 Diciembre 2025 14:18

Como desde hace nueve años, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha entregado los premios de las seis categorías de su IX Concurso de Postales Navideñas 2025 en Castilla y León, en el que han participado más de ochocientos estudiantes de las etapas de Educación Infantil, Primaria, Primero y Segundo de ESO, así como de Educación Especial de los centros educativos públicos de Castilla y León.

El CRA Campos Góticos, de Medina de Rioseco (Valladolid) ha sido el centro que ha obtenido el premio a la mayor participación; Anthony Suarez Iznaga, del CEIP Miguel de Cervantes (Zamora), ha sido el ganador en la categoría 1 (Educación Infantil); Manuel Aceves Olmos, del CEIP Miguel de Cervantes (Navalmanzano, Segovia), en la categoría 2 (1º, 2º y 3º Educación Primaria); Nerea Ullán Bejarano, del CEIP Campo Charro (Salamanca), en la categoría 3 (4º, 5º y 6º de Educación Primaria); Nadia Paredes, del IES Recesvinto (Venta de Baños, Palencia), en la categoría 4 (1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria); Álvaro Simón Rivera. CPEE Santa Mª Madre de la Iglesia. (Astorga, León), en la categoría 5 (Educación Especial); e Irene Alonso Barrera, del IES Castilla (Soria), en la categoría 6 de postales en formato digital para redes sociales.

Los ganadores y ganadoras han obtenido de premio un lote de material escolar y un diploma. El tema de la postal tenía que aludir a la Navidad, y se ha valorado la originalidad y la capacidad creativa, tanto en formato papel como digital.

El objetivo de esta iniciativa es la de estimular la participación del alumnado y animar el ambiente navideño en los centros de la educación pública de Castilla y León y colaborar con este material en la práctica docente diaria.