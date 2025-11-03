Doble reto en el Sán Andrés para el Balonmano Soria

Lunes, 03 Noviembre 2025 16:03

El Balonmano Soria afronta una semana histórica con doble enfrentamiento ante el Balonmano Anaitasuna.

El polideportivo San Andrés se prepara para vivir una semana grande de balonmano con la visita del histórico Balonmano Anaitasuna de Pamplona, uno de los clubes más emblemáticos del panorama nacional.

El conjunto soriano afrontará dos duelos consecutivos frente al cuadro navarro, ambos en casa: el primero será el miércoles, 5 de noviembre, a las ocho de la tarde, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey; y el segundo, el sábado 8 de noviembre, a las seis de la tarde, en la novena jornada de la División de Honor Plata.

Será una ocasión única para disfrutar de balonmano de máximo nivel en Soria y para comprobar el gran momento que atraviesa el equipo dirigido por Oriol Castellarnau, que llega reforzado tras su reciente victoria en Alcobendas y con la ambición de competir de tú a tú ante uno de los grandes del balonmano nacional.

“Nos espera una semana muy exigente, pero también muy ilusionante. Enfrentarnos a un club de la talla de Anaitasuna en dos competiciones distintas es un premio para nosotros y para la afición. Queremos que el San Andrés empuje y viva dos grandes noches de balonmano”, ha señalado Oriol Castellarnau, entrenador del Balonmano Soria.

Con el objetivo de llenar el pabellón y teñir el San Andrés de amarillo, el club ha lanzado una promoción especial para que nadie se pierda esta doble cita.

De esta forma, la entrada conjunta para los dos partidos, tiene un coste de 15 euros, en general, y de diez euros, en reducida.

Además habrá una promoción especial dirigida a los socios, si traen un acompañante: general, 13 euros, y reducida, 8 euros.

Los socios del Balonmano Soria accederán gratis a ambos encuentros, presentando su carné en la entrada.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla los días de partido o a través de los canales de contacto habituales del club.

El Balonmano Soria ha invitado a toda la afición soriana a disfrutar de dos noches inolvidables en el Sanan, con un mensaje claro: Dos partidos. Un color. Una pasión.