Balonmano Soria suma su tercera victoria en Alcobendas
Balonmano Soria ha conseguido su primera victoria a domicilio en la División de Plata, al ganar por 25-28 al colista Balonmano Alcobendas.
La primera parte se saldó con empate a 12 goles y en la segunda, el equipo soriano consiguió despegarse en el marcador (21-27).
En el minuto 40, el marcador reflejaba un 15-18; en el minuto 45, un 16-19; en el 50, un 18-23; en el 55, un 21-26.
La reacción final del equipo madrileño le ha permitido acercarse en el marcador, pero sin hacer peligrar la victoria (25-28).
Después del triunfo de la pasada semana ante Zaragoza, los de Oriol Castellarnau han sumado la tercera victoria de la temporada en la pista del Alcobendas.