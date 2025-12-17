Soria, una provincia de tamaño medio pero un desierto poblacional

Miércoles, 17 Diciembre 2025 16:45

Las tres provincias del País Vasco ocupan menos extensión que la provincia de Soria, que cierra el ranking provincial cuando se habla de población. La extensión de las provincias españolas resulta realmente dispar.

Entre la provincia de mayor tamaño, Badajoz, y la de menor extensión, Guipúzcoa, hay cerca de 19.800 kilómetros cuadrados de diferencia.

Un hecho que, sin embargo, no tiene un reflejo en el número de habitantes, ya que mientras en la primera viven 673.559 personas, en la pequeña provincia vasca el número asciende hasta los 723.576.

En realidad, exceptuando Zaragoza, la mayoría de las provincias que encabezan el ranking de las más extensas, quedan en los puestos rezagados en cuanto a número de habitantes.

En cuanto a la superficie, el tamaño medio de las provincias españolas es 10 119 km² (sin contar Ceuta y Melilla, que no están sujetas al régimen provincial), una extensión parecida a la provincia de Soria, que cuando se habla de población cierra el ranking provincial, con poco más de 90.000 habitantes, apenas el 0,19 por ciento de la población nacional.

Provincias españolas ordenadas por extensión de mayor a menor

Badajoz: 21.766 km². Cáceres: 19.868 km². Ciudad Real: 19.813 km². Zaragoza: 17.274 km². Cuenca: 17.140 km². Huesca: 15.636 km². León: 15.580 km². Toledo: 15.369 km². Albacete: 14.926 km². Teruel: 14.809 km². Sevilla: 14.036 km². Burgos: 14.022 km². Córdoba: 13.771 km². Jaén: 13.496 km². Granada: 12.646 km². Salamanca: 12.349 km². Lérida: 12.172 km². Guadalajara: 12.214 km². Murcia: 11.314 km². Valencia: 10.807 km². Asturias: 10.603 km². Zamora: 10.561 km². Navarra: 10.391 km². Soria: 10.306 km². Huelva: 10.127 km². Lugo : 9.856 km². Almería: 8.775 km². Valladolid: 8.110 km². Palencia: 8.052 km². Ávila: 8.050 km². Madrid: 8.027 km². La Coruña: 7.950 km². Barcelona: 7.773 km². Cádiz: 7.440 km². Málaga: 7.306 km². Orense: 7.273 km². Segovia: 6.920 km². Castellón: 6.636 km². Tarragona: 6.302 km². Gerona: 5.909 km². Alicante: 5.817 km². Cantabria: 5.321 km². La Rioja: 5.045 km². Islas Baleares: 4.991 km². Pontevedra: 4.494 km². Las Palmas: 4.065 km². Santa Cruz de Tenerife: 3.381 km². Álava: 3.037 km². Vizcaya: 2.217 km². Guipúzcoa: 1.997 km².

(*) Ceuta = 19 km²; Melilla =13 km².

Provincias españolas por número de habitantes 2025