Soria, una provincia de tamaño medio pero un desierto poblacional

Las tres provincias del País Vasco ocupan menos extensión que la provincia de Soria, que cierra el ranking provincial cuando se habla de población.  La extensión de las provincias españolas resulta realmente dispar.

Entre la provincia de mayor tamaño, Badajoz, y la de menor extensión, Guipúzcoa, hay cerca de 19.800 kilómetros cuadrados de diferencia.

Un hecho que, sin embargo, no tiene un reflejo en el número de habitantes, ya que mientras en la primera viven 673.559 personas, en la pequeña provincia vasca el número asciende hasta los 723.576.

En realidad, exceptuando Zaragoza, la mayoría de las provincias que encabezan el ranking de las más extensas, quedan en los puestos rezagados en cuanto a número de habitantes.

En cuanto a la superficie, el tamaño medio de las provincias españolas  es 10 119 km² (sin contar Ceuta y Melilla, que no están sujetas al régimen provincial), una extensión parecida a la provincia de Soria, que cuando se habla de población cierra el ranking provincial, con poco más de 90.000 habitantes, apenas el 0,19 por ciento de la población nacional.

Provincias españolas ordenadas por extensión de mayor a menor

  1. Badajoz: 21.766 km².
  2. Cáceres: 19.868 km².
  3. Ciudad Real: 19.813 km².
  4. Zaragoza: 17.274 km².
  5. Cuenca: 17.140 km².
  6. Huesca: 15.636 km².
  7. León: 15.580 km².
  8. Toledo: 15.369 km².
  9. Albacete: 14.926 km².
  10. Teruel: 14.809 km².
  11. Sevilla: 14.036 km².
  12. Burgos: 14.022 km².
  13. Córdoba: 13.771 km².
  14. Jaén: 13.496 km².
  15. Granada: 12.646 km².
  16. Salamanca: 12.349 km².
  17. Lérida: 12.172 km².
  18. Guadalajara: 12.214 km².
  19. Murcia: 11.314 km².
  20. Valencia: 10.807 km².
  21. Asturias: 10.603 km².
  22. Zamora: 10.561 km².
  23. Navarra: 10.391 km².
  24. Soria: 10.306 km².
  25. Huelva: 10.127 km².
  26. Lugo : 9.856 km².
  27. Almería: 8.775 km².
  28. Valladolid: 8.110 km².
  29. Palencia: 8.052 km².
  30. Ávila: 8.050 km².
  31. Madrid: 8.027 km².
  32. La Coruña: 7.950 km².
  33. Barcelona: 7.773 km².
  34. Cádiz: 7.440 km².
  35. Málaga: 7.306 km².
  36. Orense: 7.273 km².
  37. Segovia: 6.920 km².
  38. Castellón: 6.636 km².
  39. Tarragona: 6.302 km².
  40. Gerona: 5.909 km².
  41. Alicante: 5.817 km².
  42. Cantabria: 5.321 km².
  43. La Rioja: 5.045 km².
  44. Islas Baleares: 4.991 km².
  45. Pontevedra: 4.494 km².
  46. Las Palmas: 4.065 km².
  47. Santa Cruz de Tenerife: 3.381 km².
  48. Álava: 3.037 km².
  49. Vizcaya: 2.217 km².
  50. Guipúzcoa: 1.997 km².

(*) Ceuta = 19 km²; Melilla =13 km².

Provincias españolas por número de habitantes 2025

Posición

Provincia

Habitantes

1

Madrid

7.167.412

2

Barcelona

6.001.957

3

Valencia

2.791.067

4

Alicante

2.064.233

5

Sevilla

1.984.893

6

Málaga

1.802.417

7

Murcia

1.598.436

8

Cádiz

1.266.110

9

Illes Balears

1.255.061

10

Las Palmas

1.176.713

11

Vizcaya

1.171.416

12

A Coruña

1.142.041

13

Santa Cruz de Tenerife

1.091.322

14

Asturias

1.020.009

15

Zaragoza

1.006.352

16

Pontevedra

950.448

17

Granada

950.270

18

Tarragona

885.545

19

Girona

837.001

20

Almería

779.673

21

Córdoba

770.879

22

Toledo

762.366

23

Gipuzkoa

733.700

24

Navarra

688.372

25

Badajoz

665.984

26

Castellón

636.282

27

Jaén

618.653

28

Cantabria

596.189

29

Huelva

540.347

30

Valladolid

532.984

31

Ciudad Real

496.571

32

Lleida

461.756

33

León

448.027

34

Albacete

392.152

35

Cáceres

388.693

36

Burgos

365.523

37

Álava

343.673

38

La Rioja

329.522

39

Salamanca

328.971

40

Lugo

327.060

41

Ourense

306.765

42

Guadalajara

289.431

43

Huesca

232.077

44

Cuenca

200.276

45

Zamora

165.546

46

Ávila

161.817

47

Palencia

159.534

48

Segovia

159.180

49

Teruel

136.611

50

Soria

90.660

51

Melilla

87.127

52

Ceuta

83.740

