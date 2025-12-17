Culminada este año actualización catastral en siete municipios de Soria

Miércoles, 17 Diciembre 2025 15:31

La Delegación de Economía y Hacienda en Soria ha culminado este año la actualización catastral en siete municipios de la provincia.

En 2025 se han programado trabajos de actualización catastral en nueve municipios: Abejar, Alcubilla de Avellaneda, Cabrejas del Pinar, Carrascosa de Abajo, Espeja de San Marcelino, Espejón, Fresno de Caracena, Langa de Duero y Villanueva de Gormaz.

Los trabajos ha concluido en siete de ellos y continúan los expedientes en Cabrejas del Pinar y Espeja de San Marcelino, según se ha puesto de manifiesto en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria que ha abordado el balance de la Delegación de Economía y Hacienda en la provincia, que integra funciones clave para el buen funcionamiento de la Administración General del Estado y presta apoyo directo a ciudadanos, ayuntamientos y entidades.

Los informes presentados han repasado las actuaciones de la Intervención Territorial y la Secretaría General y, también, la actividad de la Gerencia Territorial del Catastro, con líneas de trabajo orientadas a la calidad de la información y a la mejora del servicio público.

La Gerencia del Catastro ha mantenido la detección de incidencias no declaradas mediante contraste entre su sistema de información geográfica y ortofotografías recientes, con solicitud de colaboración municipal para incorporar alteraciones a través de expedientes de comunicación.

El informe ha añadido que varios ayuntamientos han mostrado interés en incorporarse a los trabajos del próximo ejercicio y que en 2026 finalizará la incorporación de la concentración parcelaria de Las Aldehuelas–Los Campos–Valloria–Ledrado a las bases de datos catastrales.

Se han realizado además actuaciones centradas en la actualización de la base de datos y en la colaboración institucional. Desde junio, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria, a través de un convenio con la Dirección General del Catastro, remite por vía telemática información sobre obras nuevas y reformas, lo que permite mejorar la detección y tramitación de alteraciones.

La Gerencia ha avanzado también en depuraciones de NIF incompletos y en coordinación con ayuntamientos para aclarar titularidades de bienes que constan “en investigación”.

El informe del Catastro ha recogido la finalización de nuevos levantamientos topográficos en municipios con viñedos de la Denominación de Origen Ribera del Duero y la depuración de 10.000 registros de vías públicas para alinearlos con la información reflejada en el INE.

Intervención Territorial y Patrimonio

En el ámbito de la Intervención Territorial, el informe detalló la continuidad de los controles financieros permanentes y de los controles financieros de subvenciones nacionales, conforme a los planes aprobados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para 2024 y 2025.

Este trabajo refuerza la transparencia y la correcta gestión del gasto, con revisión y seguimiento de expedientes que afectan a distintos ámbitos de la Administración.

En la Comisión se expuso una actividad intensa de depuración del Inventario de Bienes y Derechos de la Administración General del Estado, además de procedimientos de investigación de fincas, venta directa y tramitaciones de abintestato.

En 2025 se celebraron dos subastas de fincas rústicas, una en abril y otra en noviembre, dentro del trabajo ordinario de ordenación y gestión del patrimonio estatal. También se impulsó la coordinación con el Servicio de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria para depurar expedientes vinculados a ayudas de la PAC indebidamente percibidas.

En la sección de Tesoro y Caja General de Depósitos, no se reflejan novedades normativas específicas durante 2025, aunque se mantienen vigentes cambios impulsados en 2024. Entre ellos, las condiciones para el envío centralizado de deudas no tributarias a la Agencia Tributaria para su gestión recaudatoria en vía ejecutiva.

Otro apartado con impacto directo en la ciudadanía fue el de Clases Pasivas, con novedades que afectan a la compatibilidad entre pensión y trabajo. La responsable de Economía y Hacienda se refirió a la entrada en vigor, el 1 de abril de 2025, de cambios que exigen una demora mínima de un año para acceder a la compatibilidad y fijan porcentajes de percepción de la pensión en función del tiempo de demora, con una escala que alcanza el 100 por ciento cuando la demora llega a cinco años.

La Delegación expuso también criterios sobre la evolución del límite máximo de las pensiones a partir de 2025 y la aplicación del complemento para la reducción de la brecha de género, conforme a la interpretación derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo de 2025.

Atención al público

La Comisión analizó, además, el funcionamiento cotidiano de la Delegación en la atención al público.

El informe señaló la existencia de trabajo a distancia los martes y jueves para el personal autorizado y el mantenimiento de consultas telefónicas y telemáticas, junto con un volumen relevante de atenciones presenciales, en muchos casos derivadas por la AEAT cuando la ciudadanía solicita cita para trámites que corresponden a Economía y Hacienda.

En octubre de 2025 se activó también un Punto Violeta en el edificio sede de la AEAT y de la Delegación, tras el protocolo de difusión impulsado a nivel estatal y la formación recibida en Soria.