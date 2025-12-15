Paco Pil y Malena Gracia, padrinos de "Feliz Torrezno Nuevo" en Ólvega

Lunes, 15 Diciembre 2025 11:17

La gran fiesta Feliz Torrezno Nuevo, para despedir el año con pequeños trozos de torrezno, llegará este año a Ölvega, tras hacerlo los dos años anteriores en Soria y Almazán, en lo que promete ser la fiesta más importante navideña en la provincia.

La actividad, organizada por la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, la Cámara de Comercio de Soria y Taso Producciones, cuenta con la ayuda del Ayuntamiento de Ólvega, tanto para su desarrollo, como en su financiación.

La cantante de Operación Triunfo, Natalia, fue la madrina de honor del año pasado, y este año, el próximo 27 de diciembre, en la plaza Emiliano Revilla, en Ólvega, lo será Paco Pil y Malena Gracia, quien acompañará las campanadas propiamente dichas y además actuará para amenizar la que, en palabras del director técnico de la Marca de Garantía de Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, “será la mayor fiesta de la Navidad en Soria”.

Delgado ha señalado que la fiesta tiene cierto impacto a nivel nacional y ha señalado que Ólvega, por ubicación y por contar con uno de los fabricantes del torrezno de Soria, permitirá que acudan vecinos de otras comunidades vecinas.

“Será un éxito. Solo pedimos que no llueva o nieve, pero si sucede también hay plan B”, ha aegurado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, Samuel Moreno, ha agradecido la disponiblidad y colaboración del Ayuntamiento olvegueño, a la hora de acoger esta fiesta, que quiere celebrarse en diferentes localidades de la provincia.

“Nos gusta contar con toda la provincia, queremos repartir esfuerzos y promociones. Así lo vamos a seguir haciendo”, ha señalado.

Por último, el responsable de Taso Producciones y promotor de esta idea, Iván Manrique, ha desgranado el programa del Feliz Torrezno Nuevo de este año.

Las campanadas con Torrezno de Soria tendrán lugar a las 12.00 horas del mediodía en la plaza Emiliano Revilla, en Ólvega, pero desde las 10.30 horas se comenzará con el reparto de los pequeños trozos de torrezno.

Paco Pil y Malena Gracia ejercerán de padrinos en una convocatoria.

Los sorianos Angela Viamonde, Raquel Alvarez e Innovation actuarán en esta convocatoria.

Alrededor de mil raciones para que otras tantas personas puedan celebrar el final del año de una forma tan especial.

Elia Jiménez, alcaldesa de Ólvega, ha señalado que la Villa del Moncayo tiene mucha relación con el torrezno de Soria, con un fabricante en la asociación y un ganador, por cuatro veces, en el concurso del Mejor Torrezno del Mundo, en la modalidad popular.

Los fabricantes de Torrezno, Taso Producciones, Ayuntamiento y Cámara de Comercio pusieron en marcha en 2023 en marcha una novedosa iniciativa el 30 de diciembre adelantando la tradicional celebración de Noche Vieja a la mañana de la víspera y sustituyendo las uvas por trozos de este producto con marca de garantía y que tuvo al actor Javier Losán como padrino de lujo.